衝台灣來？共軍沿海擴建5軍事基地...林楚茵斥鄭麗文斤斤計較「救命錢」：賠掉自由、主權才真正是禍延子孫

陸委會日前公布十月軍事季報，當中指出據衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，五處共包括空軍和海軍基地，可能積極準備應對今後可能爆發的台灣衝突。對此，民進黨立委林楚茵今（1日）痛批，敵人在家門口磨刀霍霍，國民黨主席鄭麗文卻稱增加國防預算是寅吃卯糧、債留子孫，而藍營亂花國庫錢不手軟，對救命錢斤斤計較，其「棄械求和」若賠掉台灣的自由與主權，才是真正的禍延子孫。

林楚茵提到，陸委會最新季報證實，中共根本沒想選擇和平，衛星圖清楚拍到共軍在東部沿海大規模擴建5大軍事據點，包括上海浦東海軍基地、浙江樂清灣海軍設施、福州長樂國際機場、廈門大嶝島翔安國際機場、漳浦直升機基地。



林楚茵直言，數字會說話，衛星圖騙不了人，中共從北到南沿著台灣海岸線部署，分明是衝著台灣來的，但當敵人在家門口磨刀霍霍，鄭麗文卻批1.25兆國防特別預算「寅吃卯糧」、換不來安全？



林楚茵痛斥，「國民黨不要當中共傳聲筒又偷換概念嚇唬民眾！」並指出，1.25兆國防特別預算是「分8年編列」，平均一年僅1562.5億，保衛國家的必要投資，藍營嫌貴？



林楚茵也列出過往藍白鉅額支出，直言他們隨便一花、一挖都比增加國防預算還多：



1.聯手花11億辦無效力的核三公投。



2.亂修財劃法，無理由重北輕南，企圖挖走4676億。



3.急推「不在籍投票」，不僅有資安疑慮，更恐衍生龐大花費。



林楚茵表示，藍營亂花國庫錢毫不手軟，卻對救命錢斤斤計較。她也喊話，國民黨要搞清楚因果關係，台海威脅源於中國的侵略野心，而非台灣的自我防衛；鄭麗文「棄械求和」的鴕鳥心態，若賠掉台灣的自由與主權，才是真正的禍延子孫。

