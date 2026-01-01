衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導
吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。
天使紅蝦是吃到飽餐廳常見食材。（示意圖／民視新聞資料照）
該網友以「吃到飽連吃10隻天使紅蝦，老闆眼角泛淚」為題發文指出：「朋友剛剛去吃到飽，連續吃了10隻天使紅蝦，說看到老闆的眼角泛著淚光。請問一直吃天使紅蝦，老闆真的會虧本嗎？有沒有八卦？」不少網友看完後留言：「老闆元旦會出現在店裡我是不信啦」、「以前成本一隻50元，現在多少？」、「看口感吃起來爛爛的話，那成本超低」、「記得天使紅蝦只有活的好吃」。
該網友分享事發經過，多數網友則給出解答。（圖／民視新聞資料照）此外，也有內行網友點出關鍵，表示：「草蝦、明蝦更好吃，成本還更低，只是被炒作的商品」、「2公斤批發還不用1000元，你吃超過2公斤再來問」、「其實外面買也挺便宜的，品質好的解凍生吃肉多、脆又甜，主打就是CP值，外面迴轉壽司的赤蝦也都是這種貨，連日本那邊也很常出現。」
原文出處：2026年衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」老闆疑虧錢泛淚！內行曝真相：吃2公斤再來說
