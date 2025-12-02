衝國道！ 大鵬灣鐵人三項封路開飆 12月周周派對

鵬管處12月舉辦「2025青洲灣暖冬派對」，周周都有精彩熱鬧活動。第一周6日、7日大鵬灣 LAVA 鐵人三項單車上國道賽事，體驗在國道馳騁的不同感受。（鵬管處提供／羅琦文屏東傳真）

有在高速公路騎單車的經驗嗎？大鵬灣國家風景區管理處在12月舉辦「2025青洲灣暖冬派對」，周周都有精彩熱鬧活動。第一周6日、7日大鵬灣 LAVA 鐵人三項單車上國道賽事，體驗在國道馳騁的不同感受。

鵬管處表示，東港鎮即將迎來建鎮80周年，鵬管處與東港鎮公所攜手推出「東港80 逗陣來玩」活動慶典，12月推出「2025青洲灣暖冬派對」， 整個12月周周有活動，包含運動、文化、音樂、市集、線上互動抽獎及無人機與煙火表演。

鵬管處舉辦青洲灣暖冬派對，13日有「卡丁車創意服裝競賽」。（鵬管處提供／羅琦文屏東傳真）

鵬管處舉辦青洲灣暖冬派對，有鐵人三項、變裝卡丁車、衝浪、無人機、夜間自行車、雲光野餐等多項活動。（本報資料照片／羅琦文屏東傳真）

鵬管處表示，青洲灣暖冬派對首先登場的是12月6日、7日在濱灣碼頭的「大鵬灣LAVA鐵人三項」；14日、20日、21日、28日在大鵬灣單車站有夜間自行車體驗，迎著微涼海風、沿著岸邊一路騎，欣賞到大鵬灣夜景的迷人風光；20日、21日是雲光野餐日，只要現場拍照打卡上傳，就能免費獲得雲光島限定Cup Cake 一份；27日白天有衝浪比賽、晚間有無人機展演。

鵬管處說，大鵬灣擁有國際賽車場，是台灣第一座F1一級國際賽車場，同時也擁有全台灣獨一無二的海上環灣道路，13日特別舉辦「卡丁車創意服裝競賽」，將大鵬灣賽車活動與特有的環灣美景結合，參賽者可自由發揮創意，以最具特色的造型與卡丁車登場，共同體驗別開生面的卡丁車賽事，前3名與5名佳作可獲得民宿、餐廳套餐及在地特產伴手禮等豐富的獎品。

變裝主題將結合海洋生態、在地文化、環保，參加者既能享受變裝的樂趣，也能感受到專屬青洲灣的氛圍，換上最耀眼的服裝，讓比賽不只是速度競賽，更是一場視覺與感官的饗宴，一起展現創意與風采，在青洲灣用創意馳騁出專屬舞台，報名至14日止。

13日起連續3個周六、周日有「OH！野市集」，匯聚在地小吃、輕食美味、文創手作、音樂展演，當冬日的暖陽輕輕灑落青洲灣，一起漫步海邊市集，感受青洲灣的Chill午後，這不只是一場市集，更是一場屬於冬日、海灣與美好生活的慶典。不但可參加抽獎，還有機會獲得香港來回機票。

王船文化館1日起至31日止，非東港地區民眾持身分證，前500名可免費參觀王船文化館，前100名可額外獲得東港80周年祈福御守和明信片。另外在「東港80」活動粉專，還有線上抽盲盒公仔活動。

鵬管處表示，東港80周年系列活動是一場融合文化、信仰、音樂與美食的多元盛會，無論是遊客還是當地居民，都能在這節慶氛圍中，感受東港的活力與未來的無限可能。活動內容可至「2025 青洲灣暖冬派對」活動官網 或「東港80」活動官網查詢。

