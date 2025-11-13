衝土地公廟撒香灰⋯赤膊男「觸天條」下場曝光！廖大乙：神明有話要說

記者林昱孜／台南報導

台南鎮轅境土地公廟香灰撒滿地，廟方人員花了2小時清理。（圖／翻攝畫面）

台南鎮轅境土地公廟人員12日清晨發現，地上灑滿香灰，調閱監視器發現，原來是一名赤裸上身的男子，徒手把香灰撒滿地，還一度跪地祭拜；廟方人員無奈報警，花了2個多小時才終於清理完畢，民俗專家廖大乙表示：「神明有話要說」。

廟方調閱監視器發現，赤膊男抓起香灰就往旁邊亂撒。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面拍下，12日凌晨近5時，打赤膊的男子走進廟內，抓起天公爐的香灰就往地上撒，一手撒不夠還兩手一起撒，香灰瀰漫空氣中，地上更全被弄得一團混亂；廟方人員上午發現現場滿地香灰，調閱監視器才發現是遭男子亂撒。

鎮轅境土地公廟天公爐香灰被撒滿地。（圖／翻攝畫面）

花了2個小時掃乾淨，廟方人員說，此舉對神明相當不敬，無奈之餘也報警處理，希望能釐清該名男子撒香灰動機，也藉此提醒其他廟宇注意這名可疑人士。

廖大乙表示，擅撒香灰對神明大不敬，男子已經觸犯天條，恐遭厄運。（圖／翻攝畫面）

民俗專家廖大乙表示，男子的行為對神明大不敬，擅撒香灰已經觸犯天條，可能會有不良因果，不過，男子此舉可能顯示土地公有事交代，建議廟方可以請示神明。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

