衝城隍廟商圈砍17歲少年 8煞中竟有現役軍人主嫌遭羈押禁見

孫姓少年因積欠一萬多元債務，在打工處被砍成重傷，主嫌則遭聲押獲准。（翻攝／臉書新竹大小事）

新竹市城隍廟商圈近日發生砍人案，17歲孫姓少年在打工時，被陳姓男子與林姓同夥等人持刀砍成重傷，還導致臟器外露，緊急送醫後撿回一命，犯嫌被警方陸續逮捕，並發現林男是義務役軍人，訊後將他們移送法辦，陳嫌遭檢方聲押獲准，林則是以3萬元交保並限制住居。

據了解，孫姓少年疑因積欠陳姓男子約1萬多元修車費，陳男多次催討都未獲回應，因而在11月29日晚上9時許，率領7人前往少年打工住討債，陳男其胞弟、林姓男子、范姓少年等4人直接衝入店內，另外4人在廟外接應。

廣告 廣告

雙方對談後一言不合，陳男等4人開始毆打孫姓少年，期間陳男更持預藏的開山刀猛砍對方，造成孫男臟器外露，行兇後8人分乘車輛逃逸，警方獲報後展開調查，陸續將涉案人逮捕。

犯嫌訊後被依對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重大罪移送法辦，檢方認定陳、林有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，另名同夥則裁定6萬元交保並限制住居，並移送新竹地檢署復訊。

檢方訊後，認定陳嫌等人涉犯對少年施暴、攜帶兇器聚眾施暴及殺人未遂等重罪，陳犯嫌重大，且有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，林則是被裁定3萬元交保並限制住居。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識