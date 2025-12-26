衝好市多吃「無菜單料理」！她1小時狂吃18道 160萬人朝聖

生活中心／黃依婷報導

美式賣場好市多物價美廉，即使每年需要繳交會員費，仍舊吸引不少台灣人前往購物。一名網友就分享，近日他到好市多享用無菜單料理，套餐內不僅有烤雞、金沙鹹蛋黃餅、奶酒、兩種不同的魚料理，且全套下來一共有18道料理，貼文曝光後，讓不少人笑喊「你們這樣吃也太豐盛了吧！好奢侈的感覺」，吸引160人點閱。

一名網友分享，近日他去吃會員制無菜單料理，從前菜、開胃菜、湯品、主食、副餐、飯後甜點到飲料和酒品，全套共18道菜，照片中不僅有「法式奶油蛤蜊菌菇濃湯、普羅旺斯香草低溫烤雞腿、經典凱薩沙拉佐帕瑪森薄片、海鹽香煎嫩海魚、主廚精選嫩煎鱸魚」等等，看似相當豐盛。

不過貼文曝光後，隨即被眼尖網友識破是好市多的試吃品，「為什麼你們的好市多有那麼多試吃」、「看到這種我都很佩服欸，每次去試吃的都沒幾個，更不要說熱門的都要排隊，或是一直在休息沒有供試吃⋯能順利吃這麼多不是人品大爆發，我就在想你們待了多長時間」、「哪家好市多有這麼多試吃阿？好羨慕，新竹都沒幾攤」、「這間餐廳是不是叫Costco」，原PO也回應「一個小時，我們一個小時吃了18道」。

也有人笑喊，「笑死，我不行了，名字取得像1800的無菜單」、「笑死，除了擺盤不行，份量都差不多」、「這間餐廳要付你們廣告費」、「名字取的超讚！這個量是吃法餐沒錯」、「你們這樣吃也太豐盛了吧！好奢侈的感覺」、「我快笑死，很有創意欸」、「還兼顧了慢食以及運動，簡直是神仙行程」。

