衝好市多無菜單料理！情侶狂吃「18道法式吃到飽」 1人僅287元

近日一則「會員制無菜單料理」的用餐分享掀起熱烈討論，一名網友表示，平安夜帶另一半到台中某家會員制餐廳用餐，從前菜、開胃菜、湯品、主食到飯後甜點，總共品嚐了18道料理，最後平均每人花費僅287元，貼文曝光後吸引超過162萬人次觀看，超高CP值讓不少人看傻眼。

近日一則「會員制無菜單料理」的用餐分享掀起熱烈討論。（示意圖／資歷照）

原PO在Threads發文表示，這套「無菜單料理」菜色豐富，包括經典凱薩沙拉佐帕瑪森薄片、清湯嫩煮時蔬娃娃菜、主廚精選水蓮時蔬、法式蛤蜊奶油菌菇濃湯、普羅旺斯香草低溫烤雞腿、法式低溫熟成鴨胸、海鹽香煎嫩海魚、主廚精選嫩煎鱸魚、養生八寶珍饌飯、海味慢煮小卷粉絲。

甜點與飲品方面，兩人還享用了黑金可可脆米手工甜點、台味金沙鹹蛋黃手工餅、絲絨奶油小蛋糕杯、絲滑奶香能量拿鐵、紅果山楂果韻茶、維他命C果漾精華、法國風味絲絨奶酒、酒窖精選紅葡萄酒等多樣選擇。原PO還特別註明，用餐時間約為1小時，且餐點皆為現點現做，製作時間較長，若期間感到飢餓，可至加購專區先享用其他餐點。

至於價格怎麼算？原PO也大方公開，「如果每個月都去等於『113元（無菜單套餐）+460元（加價項目）+0%服務費』除以2人」，換算下來一個人只需287元。事實上，所謂的113元無菜單套餐，就是好市多金星會員年費1350元平均分攤至每月的費用，而460元加價項目則是兩人另外購買的菌菇濃湯、烤雞腿和沙拉，其餘全是利用會員福利免費試吃。

原PO將好市多試吃品與購買商品全部重新命名，看起來就像高級法式料理餐廳。（示意圖／中天新聞）

原PO可愛地發揮創意，將好市多試吃品與購買商品全部重新命名，讓整個用餐體驗看起來就像高級法式料理餐廳，大批網友湧入留言區朝聖，「笑死我不行了名字取得像1800的無菜單」、「這比AA制還猛」、「我差點信了」、「菜色多樣性很高，推薦」、「真．會員制無菜單，完全無法反駁」。

