即時中心／林韋慈報導

彰化縣議長謝典林日前在社群平台公開自家豪宅「開箱」影片，引發熱議。這棟位於彰化溪州、俗稱「白宮」的豪宅，早年就因規模與地段引發關注，被視為謝家在南彰化地方勢力的象徵。巧合的是，謝典林的姐姐、立委謝衣鳯已表態參選彰化縣長，若順利當選，將形成「議會、縣府皆由謝家掌握」的政治局面，更讓外界對此豪宅話題高度關注。

謝典林：不偷不搶，合法取得

近年彰化發展停滯，也成為網友對比的焦點。彰化目前仍沒有大型百貨公司，許多民生消費需前往台中，彰化地方政治人物的家卻規模宛如度假旅館，反差引發討論。對於外界質疑，謝典林今（1）日受訪表示：「我不偷不搶，也沒有要選縣長，一直打這個要幹嘛？」他解釋，家中土地是在台糖標售期間，與台糖合建取得，對方分得兩戶後，謝家再買回其中兩棟，整個過程皆為合法交易。他強調，拍影片的用意之一，就是要說明財產來源正當，「就像父母對我們的贈與，有合法金流」。

吳音寧痛批

謝典林也在影片中提到，因彰化土地價格較低，「這棟大概就是台北一般人家庭而已」。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則發文指出，這並非謝家首次高調炫富。她回顧，自己過去競選立委時，投票前一天，謝家成員謝曜宇曾開直播炫耀家世，還以不雅言詞辱罵女性，令她印象深刻。

吳音寧進一步表示，在勞工平均收入全國倒數第一的彰化，這棟「白宮」顯得格外刺眼。她反問，如果這些土地能成為公園、公共建設，或帶動產業發展的空間；如果那座專屬於謝家父子的室內籃球場，能成為農村年輕人共享的場地，彰化是否會有所不同？她最後直言，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝依鳳，三代立委走過40多年，「只富了謝家」。

網友：彰化公共設施都在謝家

也有網友嘲諷，彰化的公共設施都在謝家了，也不懂政治人物炫富的目的，稱其簡直「傅崐萁第二」。不過也傳出，地方人士憂謝典林此舉影響謝衣鳯選情，不過謝典林已清楚表示，他又沒有要選舉。

原文出處：快新聞／「衝康」姊姊？謝典林開箱豪宅 網揭：彰化公共設施都在那

