衝急診喊「我GG爛掉了」男下體癢沖熱水皮死黏內褲 醫嘆：別亂信脆

Threads平台上線後，廣受網友喜愛，甚至許多疑難雜症都在上面求助，因此出現「不懂就問脆（Threads）」用語，但一名男子下體奇癢無比，在Threads上求救，竟按照網友說法沖熱水，導致下體嚴重受創，皮還黏在內褲上分不開，讓診治醫師感嘆醫學問題別亂信脆友說法。

高偉棠在節目《醫師好辣》分享，曾經有一個20多歲左右的弟弟，四肢正常走進急診，偷偷跟急診醫師說，「我的GG爛掉了」，醫師就很緊張，因為生殖器症狀很容易被投訴，需要趕快處理，結果病患褲子一脫，他嚇一大跳，連忙打電話給高偉棠說，「整支紅通通的，黏黏的、紅紅的」。

他接著表示，自己發現病患表皮已經受傷，於是就問他做了什麼事，結果對方回答自己單身很久，在網路上約妹，在辦完事一個禮拜後，就開始覺得下面有點癢。竟跑到Threads詢問完事後下體開始發癢怎麼辦，底下許多網友給出不正經答案，有人說他得愛滋，還有人建議他沖熱水，於是就在洗澡的時候用熱水沖一沖，沖了之後覺得好舒服，然後就愈沖愈久，然後就出現燙傷。高偉棠稱，該名病患又發現GG上面有屑屑，於是又去抓，第二天早上起來內褲黏在表皮上，也直接撕開。

「上面滿滿的分泌物，亂七八糟」，高偉棠就幫該名病患化驗，結果驗出來是常見的性病淋病，就幫對方打了特效藥，並呼籲他好好擦藥，不要再用亂七八糟的方式止癢。

根據恆昕泌尿科診所衛教文章介紹，淋病是一種由淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）引起的性病，男性潛伏期約2～7天，少數可延至14天，解尿時會灼熱、疼痛，尿道口分泌白色、黃色或綠色膿液，以及陰囊腫脹（併發副睪炎）等症狀。

