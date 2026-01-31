衝撞警察後被逮孬喊歹勢！台中毒駕男拒檢狂竄警鳴槍 驚險圍捕畫面曝

〔記者許國楨／台中報導〕「歹勢啦！別這樣啦！」深夜街頭，謝姓男子被多名員警壓制在柏油路上，情緒潰堤不斷哭喊求饒，結束一場驚險追逐，台中市西屯區文心路一帶今(31)日凌晨爆發毒駕拒檢衝撞警察事件，警方依法對空鳴槍制止，最終成功將人圍捕到案，所幸現場無民眾傷亡。

台中市第六分局今天凌晨在文心路與市政北一路口執行取締酒駕勤務時，一輛轎車行經路檢點卻拒不停車，反而突然加速，直接朝執勤員警衝撞，現場氣氛瞬間緊繃，33歲謝姓駕駛衝過路檢點後失控偏移，猛力撞上路旁店家鐵門、玻璃及停放機車，現場傳出巨大聲響。

為防止事態擴大、確保執勤同仁生命安全，現場員警立即依法對空鳴槍示警，同步通報攔截圍捕，謝男一路逃逸至文心路、大隆路口自撞分隔島，遭多名警力前後包抄，最終被揪出車外強勢壓制在地，過程中，他不斷哭喊「歹勢啦」、「我又沒怎樣」，態度與稍早衝撞時判若兩人。

警方在謝男車內查獲安非他命毒品、吸食器及刀械等物，經唾液快篩檢測，毒品反應呈陽性，經查，謝男因毒品遭通緝，因心虛才會闖過路檢點逃竄，警詢後依毒品、妨害公務及公共危險等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，至於遭擦撞的執勤員警經送醫診斷為雙腳擦挫傷，所幸治療後已無大礙。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

