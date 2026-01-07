衝擊中國貨源 川普：委內瑞拉將向美國移交3千萬至5千萬桶石油

美國總統川普(Donald Trump)6日在真實社群(Truth Social)發文表示，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶遭制裁的石油。川普說，這些石油將以市價出售，出售獲得的資金將用於造福委國人民和美國。

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，川普並稱美國將接管委內瑞拉，關於委內瑞拉情勢的後續發展持續成為關注焦點。

川普在真實社群發文說，委內瑞拉移交給美國的石油將以市價出售，而出售後獲得的資金，「將由身為美國總統控管」，用於造福委內瑞拉人民和美國。

川普表示，他已經指派美國能源部長萊特(Chris Wright)立即執行此計畫，石油將由除油船運離，直接載往美國的卸貨碼頭。

路透社報導，卡拉卡斯與華盛頓達成協議，移交市值20億美元的石油給美國，這將改變中國的石油供應。

路透社報導指出，這項協議代表委內瑞拉強有力地回應川普的要求，向美國石油公司開放市場，以避免遭受軍事干預。

自2025年12月中旬以來，美國對委內瑞拉實施出口封鎖，委內瑞拉數百萬桶石油裝載在油輪和儲油槽中，一直無法出口。

路透社日前報導，有兩名消息人士指出，委國向美國移交的這些石油最初可能是打算運往中國。過去10年，中國是委內瑞拉最大的石油購買者，尤其在美國2020年對委國石油公司實施制裁後。