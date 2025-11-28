衝擊全球航運！空巴史上最大規模召回6000架A320客機

空中巴士週五召回約6000架A320系列客機進行檢修。圖為美國航空公司一架空巴客機資料照片。路透社



歐洲空中巴士（Airbus）週五（11/28）宣布立刻召回6000架A320系列客機進行檢修。由於全球有350多間航空公司使用A320客機，這項空巴史上最大規模的召修行動勢必衝擊航空運輸。

空巴週五通知350多間航空公司客戶，須立刻召回旗下約6千架A320系列客機進行檢修。當空巴通報發出時，約3000架A320客機正在空中飛行。

根據路透社看到的召回告示，檢修主要是因為得回復到稍早版本的軟體，程序相對簡單，但必須在飛機重新投入飛行前完成。此次召回行動是空中巴士創立55年以來最大規模檢修。

據報導，空巴從最新一起的A320客機飛行狀況發現，太陽閃焰可能破壞對飛行控制運作至關重要的資料。據悉，一架自墨西哥坎昆飛往美國紐華克的捷藍航空A320客機上月底突然因此急遽下降，造成多名旅客受傷。

由於臨時召回通知，多架週五自美國飛往南美、歐洲和印度的班機可能延誤或取消。由於適逢美國感恩節假期，以及即將展開的耶誕節假期，此時召回可能導致國際航空運輸受到衝擊。

擁有最多A320系列客機的美國航空公司（American Airlines），旗下480架A320客機中有約340架需要檢修。美航表示，由於每架只需花2小時完成檢修，預計週六前便能完成。

德國漢莎航空、印度IndiGo和英國的JetEZJ等航空公司則表示，會暫時停飛A320客機直至完成檢修。

哥倫比亞航空公司 Avianca 表示，此次召修影響該公司旗下逾7成機隊，約100架客機，對外來10天的航程營運造成嚴重影響。該航空公司可能被迫停止銷售未來10天的機票。

全球目前約有1萬1300架A320系列客機服役，其中包含6440架核心機型。擁有最多A320客機的10家航空公司中有4家是美國業者：美國航空、達美航空達美航空（Delta Air Lines）、捷藍航空（JetBlue）以及聯合航空（United Airlines）。此外，中國、歐洲和印度的航空公司也是該機型的重要客戶。

