衝擊敗政 敬老卡雙軌制暫緩

原訂明年辦理基隆市敬老卡「市公車吃到飽」、「每月補助四八０點」雙軌制，因財政因素延後開辦。（記者鄭鈞云攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市議會五日召開定期會，社會處針對敬老卡是否比照雙北採扣點制及擴大使用範圍進行報告，社會處處長楊玉欣表示，受財政影響，將暫緩辦理「市公車吃到飽」、「每月補助四百八十點」雙軌制，待財政好轉後才會開辦。

設籍基隆市且滿六十五歲者（具原住民身分為滿五十五歲）可領取基隆市敬老卡，目前憑卡可免費不限次數搭市公車，外縣市捷運、台鐵、公車等享半價。社會處統計，今年一至六月，基隆市社福優待卡常態性使用約三萬人，每月搭乘市公車逾六十次以上約六千人。若比照雙北每月補助四百八十點(一點為一元)，恐衝擊財政。且如果逾六十次要改自費，又有違鼓勵長者外出社會參與精神，因此市議員吳驊珈提議，比照新北明年將四百八十點補助提高到六百點。

楊玉欣說，若要推行雙軌制，且從四百八十點提高至六百點，預估將從增加新台幣八千一百一十萬元預算提高一千萬元，市府因財政因素決定維持原方案，延後啟用動雙軌制。