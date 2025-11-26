衝擊樂天三本柱！廉世彬遭經紀人性騷 邊荷律也遭殃

職棒樂天桃猿韓籍啦啦隊員廉世彬在續約前夕，爆出遭韓籍經紀人長期性騷擾。（圖／翻攝自IG@廉世彬、IG@邊荷律）





職棒樂天桃猿韓籍啦啦隊員廉世彬在續約前夕，爆出遭韓籍經紀人長期性騷擾。根據《鏡週刊》報導，該名韓籍經紀人在工作時毫無男女肢體邊界感，私下更會毛手毛腳，讓廉世彬身心受創，決定合約到期後不續約。加上日前何智媛及其他隊員的合約之亂，再次衝擊樂天「三本柱」的存續。據了解，更糟糕的是，該名韓籍經紀人除了性騷擾廉世彬，連邊荷律、金娜妍等人都是受害者。

樂天韓援「三本柱」廉世彬，近日在續約洽談期間，被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人騷擾，甚至因此出現恐慌症狀。週刊報導指出，知情人士透露，經紀人在公開活動中就常靠得過近、缺乏肢體界線，讓廉世彬不舒服，私下更變本加厲，多次毛手毛腳。她曾反映，但經紀人置之不理，只能強忍身心壓力繼續工作。

今年5月曾因耳石脫落請假近半個月，如今對照時間點，被認為當時身心皆處在極大負荷。球團與經紀公司後續也決定讓她暫時休養。體育圈人士更指出，黃男疑似就是慣犯，過去也曾因為類似事件，最後被球團終止合作。

此外，樂天女孩台籍負責人高偉凱，上月曾在社群以「你以為你很專業，人家當你是變態」等字眼開轟，如今與事件細節相互呼應，引起外界聯想。



