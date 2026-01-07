衝擊美俄談判？美攔截委內瑞拉黑油輪 俄潛艦現身護航

「貝拉一號」油輪疑似為俄羅斯運送石油而遭西方國家制裁。路透社



美國在逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，持續對該國施壓，全面封鎖受制裁油輪進出。然而，美國媒體週二（1/6）透露，美方計畫攔截一艘繪有俄羅斯國旗、躲避制裁的油輪，但遭遇俄羅斯潛艦等海軍艦艇護航阻撓，成為美俄關係的新焦點。

據《華爾街日報》報導，這艘原名「貝拉一號」（Bella 1）的油輪，在過去兩週多來持續試圖躲避美方攔截。儘管船上空無一物，美國海岸巡防隊仍追擊該船至大西洋海域，意圖打擊「影子船隊」油輪運送包括俄羅斯販售的黑市原油。

去年12月，「貝拉一號」船員一度擊退美方登船行動，隨後駛入大西洋。在美國海岸巡防隊尾隨期間，船員在「貝拉一號」船舷塗上俄羅斯國旗，將船名改為「馬里納拉號」（Marinera），並將註冊地變更為俄羅斯。

專家指出，這些原油是支撐俄羅斯經濟的重要金源，俄羅斯長期擔憂美國會扣押油輪，因此罕見地允許油輪在未經檢驗或履行其他手續的情況下，將船隻註冊為俄羅斯籍。

3名美國官員透露，俄方已派出潛艦等海軍艦艇護航「馬里納拉號」，並要求美國停止追查該船隻。白宮未回應評論請求，但美軍南方司令部週二在社群媒體表示，已做好準備「對抗穿越該地區的受制裁船隻及行為人」。

根據船舶自動識別系統（AIS）定位，美國海岸巡防隊持續尾隨該船進入東大西洋海域，目前「馬里納拉號」正位於冰島以南約300英里（約483公里）處，持續朝北海方向航行。

俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）發布一段疑似從油輪甲板拍攝的影片，顯示美國海岸巡防隊巡邏艇正尾隨該船。該媒體另在社群媒體發文稱，儘管油輪「明確具有民用性質」，美國仍試圖攔截這艘駛往俄羅斯莫曼斯克（Murmansk）的船隻。

此次油輪事件爆發之際，華府與莫斯科正就烏克蘭議題展開外交角力，恐使談判複雜化。俄羅斯尚未接受美國與烏克蘭雙方提出的和平框架方案。

