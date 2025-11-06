衝擊輝達等大廠？ 路透：北京下令禁外國晶片

輝達執行長黃仁勳5號在英國倫敦跟6位AI領域的先驅，獲頒有工程界「諾貝爾獎」之稱的伊麗莎白女王工程獎。不過，最近川普政府才表態，不會把最先進的Blackwell晶片賣給中國，外媒也披露，北京政府下令禁用外國晶片，對此，黃仁勳示警，中方不僅在成本上具有優勢，監管制度也相對寬鬆，未來恐怕會在AI競賽中擊敗美國。

《路透社》披露，北京政府下令禁用外國晶片，未來國家補助的資料中心計畫只能使用中國生產的AI晶片，同時要求完成度較低的資料中心，拆除已經安裝的外國晶片，恐怕衝擊輝達等多家美國晶片大廠。

最近川普政府也才表示，會維持對中國的出口管制，不會把最先進的Blackwell晶片賣給中國，黃仁勳在倫敦舉行的「金融時報AI未來峰會」中提到，歐美國家受到犬儒主義的心態束縛，相較之下，中國提供當地公司能源補貼，電力幾乎免費，不僅成本上具有優勢，監管限制也相對寬鬆，未來恐怕會在AI競賽中擊敗美國。

