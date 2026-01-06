衝擊近百萬通勤族！總預算卡關TPASS爆斷炊危機 各縣市先自救續命

TPASS通勤月票每月使用人數達98.2萬，卻因中央總預算案卡關面臨斷炊，各地政府展開自救，財政壓力劇增，若預算持續僵持，百萬通勤族權益恐受衝擊。

TPASS自2023年上路，目前每月常態使用人數已達98.2萬人，然而，受到中央政府總預算至今仍然無法付委影響，面臨斷炊危機，各縣市政府只好先生出錢支應，連資源最多的台北市也喊苦，僅能先以去年剩餘款項支應，可先支應至月底。

TPASS政策上路後深受通勤通勤族喜愛，涵蓋多達22個縣市，推出跨縣市或單一縣市內使用的通勤月票。目前各縣市該如何解決斷炊危機？預估可支應幾個月？一次完整整理。

以前就有TPASS 為何中央不能先撥款？

至於為何會有這次的斷炊危機？因為總預算案尚未通過，主計長陳淑姿指出，TPASS在過去兩年屬於「專案」性質，但自115年度起改列為「新興常態預算」，依法規在預算未經立法院審議通過前，行政院無權動支。換句話說，只要總預算為通過，中央就無法撥補助款各地方政府。

基北北桃將開會討論 新北、桃園先墊支部分款項

每月最暢銷的基北北桃生活圈TPASS通勤月票，根據悠遊卡公司去年8月資料每月約銷售52萬張。

台北市交通局表示，TPASS的營運每年需仰賴中央與地方4縣市共約新台幣60億元的票價差額補助，其中中央負擔55％、約33億元；地方負擔45％、約26億元，台北市52％、新北市30％，其餘由桃園和基隆分攤。台北約負擔13億多到14億元間。

台北市交通局表示，去年預算約剩7億多元，可以先支撐至1月底，「但是沒有說只能維持到1月底，外界可能有所誤會」為討論後續經費調度與維持方案，12日基北北桃將召開「公共運輸發展平台工作小組會議」。

另外，台北市議員曾獻瑩表示，1月底北市交通委員會預計會審議通過預算，就會先啟動自籌的14.67億來確保政策不中斷、保障民眾權益，預計可以撐到3月。

新北、桃園也已進入應變狀態。新北市交通局表示，新北市政府今年已編列地方負擔款約11億元可支應，將先行部分動支撥付運輸業者，以維持正常營運。

桃園市府交通局表示，考量市區公車及YouBike為民間經營業者，若中央補助未即時到位，將影響資金調度與營運穩定，會由市府先墊支中央應負擔款項，至於台鐵、國道客運及北北桃各捷運公司等為公營，建議由各公司自行調度因應，預估應該可支撐3至5月。

中部縣市疾呼中央持續推動 加速補助款核撥

此外，桃園地區還有桃竹竹苗生活圈TPASS，共分為4種月票有竹竹每月288元、桃竹竹799元、竹竹苗699元和桃竹竹苗1200元。

桃竹竹苗4縣市已就此開會，其中桃園市與新竹市願意預撥各自7成進入專戶來應急，將斷炊時間點延後約2個月，呼籲中央加速辦理中央補助款的審查和核撥。

中台灣則有中彰投苗生活圈TPASS，中部縣市都希望TPASS政策不中斷，呼籲中央持續推動。

台中市交通局表示，屬地方政府應負擔的經費，台中市將依既有機制持續撥補各運具業者。

彰化縣政府表示，將由縣府配合款先行支應，如有不足再以114年剩餘預算支應，後續仍需中央財源支應撥款給各運輸業者。

南投縣政府交通工程及管理所則說，南投縣都市內TPASS月票售價699元，中央政府總預算案卡關雖對南投影響相對小，仍希望盡快挹注。

雲林縣府表示，如果錢一直沒下來，可能會暫時由縣府籌措財源支應，不過整年度經費恐超過2億元，對縣府是很大的負擔。

南高屏生活圈 台南高雄都喊只能撐1個月

南臺灣的南高屏生活圈，台南市就有台南境內299、399、大台南公車+南嘉台鐵799、南高屏999、嘉嘉南999及嘉義799等六個定期票方案，票價差額超過8成仰賴中央，中央補助約新台幣3億餘元，市負擔款約6000多萬元。

台南市交通局表示，將邀集高雄市、屏東縣、及嘉義縣、市政府共同討論後定案。台南市府目前初步規劃為，先以去年度剩餘款撥付各運具業者，或採優先撥付予在地公共運輸業者為主，預估暫可支撐1個月。

高雄市交通局也說，高雄市自有預算僅能維持TPASS正常運作約1個月，期望中央預算案審議作業能儘快通過。

嘉義市政府建議，中央轄管運具，由中央及各運輸業者自行籌措因應，至於市區公車及公共自行車，可由市府預算支應，因此，暫不受影響。

宜蘭3月底恐斷炊 台東撐到2月底

東台灣部分，宜蘭有4種TPASS，涵括縣內、縣外通勤通學與觀光客等族群使用，每天近萬人次搭乘，縣府目前靠縣款支應，但3月底恐斷炊。

4種TPASS包括750元縣內通勤月票、1800元宜蘭至雙北國道客運月票、2300元宜蘭至雙北國道客運，加北北基桃捷運與鐵路、市區公車月票，以及299元的3日券。以去年為例，中央年補助2.1億元，縣府自籌2500萬元，若中央撥款遲遲未果，恐衝擊通勤通學與觀光旅遊民眾權益。

至於台東299元TPASS月票方案，台東縣府表示，中央先前的預撥款項尚能支應計畫運行，預計可支撐至2月，但若時間脫長，縣府墊付最多可再多支撐3到4個月，若還是沒有撥款恐怕只能喊卡。

唯一離島通勤月票 澎湖代墊2176萬

唯一離島的通勤月票，澎湖TPASS可乘坐的大眾運輸除了公車，還包含藍色公路離島望安、七美交通船南海之星、南海之星1號。目前由澎湖縣政府代墊2176萬元，於澎湖縣政府預算運用空間造成壓縮。