衝最後一波！2025文化幣12/31截止 文化部教「花光攻略」

2025年文化幣使用期限將於12月31日截止，文化部提醒還沒領取或使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用與註冊。文化部也分享大數據分析出的「花光達人」秘訣，鼓勵善用獨立書店購書2點送1點、購買青年席位及至電影院看近期熱門國片等優惠，呼籲「不要省」，因為明年的文化幣很快又將入袋。

文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額突破新台幣14.1億元。從使用情形觀察，青年最常使用藝文消費為書店與出版業(48%)、表演藝術及文化體驗(18%)、流行音樂(13%)。在青年席位及10月起加碼「青春觀表藝，票票贈百點」活動推動下，目前共售出10萬張表演藝術票券，其中青年席位占51%；國片方面，也因文化部「秋冬國片正熱鬧 半價回饋」等優惠挹注，消費快速累積突破9,300萬元。

文化部進一步從大數據整理出「最會放大文化幣」的代表人物，是一位13到15歲首次領用的「新手」。他先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋，又到獨立書店享「消費2點送1點」優惠，並因消費達200點獲得抽獎機會；11月底前再因用完文化幣，取得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，讓原本的600點一路放大至1,914點。

為了鼓勵青年們把握今年使用文化幣最後期限，文化部還精心推出兩大「花光攻略」。攻略1：「活動加碼超好康」，邀朋友看國片享「消費2點送1點」與「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠；購買青年席位每張贈100點；獨立書店購書享2點送1點，不只能賺點數，更能加溫友情。攻略2：「快速花光文化幣」，100點逛博物館看展、300點買青年席位、500點結伴看國片，一次出清點數超有效率。(編輯：沈鎮江)