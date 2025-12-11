衝浪客體力不支漂離岸際 海巡與漁船海上接駁成功救援

岸巡人員協助將衝浪客護送上岸。（宜蘭岸巡大隊提供）

記者張正量／宜蘭報導

海巡署第一巡防區指揮部十一日上午接獲通報，指稱外澳近海有衝浪客因體力不支，漂流在外海一公里處，無法返航。指揮部隨即派遣第七（蘇澳）海巡隊巡防艇與第一岸巡隊烏石安檢所人員前往救援。

巡防艇抵達後，在距岸約百公尺處發現二十五歲王姓衝浪客，因體力耗弱無法自行回到岸邊而持續漂流。海巡人員立即將他拉上艇並協助保暖。由於巡防艇噸位較大，無法直接駛入港區，烏石安檢所再協調附近漁船進行海上接駁，順利將該名衝浪客載返烏石港。

抵岸後，消防人員立即進行初步檢視，確認王姓男子意識清楚、沒有外傷，無需送醫，他向海巡與漁船人員表達深深感謝，也提醒其他海上活動者務必注意自身體力與海象安全。

海巡署呼籲，近期東北季風不穩，海象多變，從事海上活動前應詳加評估體力與天候狀況，並注意自身安全，以避免類似意外再次發生。