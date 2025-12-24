衝火鍋店砍人 5惡煞落網1人背8條詐欺通緝

cnews204251224a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市永和區1家麻辣火鍋店，前（22）天晚間闖入一群惡煞，分別揮著長刀與球棒，砍傷1名33 歲王姓男子。永和警分局表示，員警獲報後立即趕赴現場，但涉嫌傷人的5名男子已逃離現場，員警緊急幫受傷的王姓男子止血，並通報119送醫。昨天凌晨2時起，也先後在新北市林口區、永和區、淡水區等，陸續循線逮獲5人到案。訊後依法移送偵辦中。

警方表示，前天晚間9時17分左右獲報，27歲王姓男子，涉嫌夥同26歲陳姓、李姓等4名友人，分別拿著刀子與球棒，闖入永和區1家火鍋店，對著另1名正在用餐的王姓男子，就砍就打。王姓傷者，雙臂、腿部都被砍傷，送往雙和醫院急救後，目前生命跡象穩定。

廣告 廣告

cnews204251224a09

永和警分局表示，27歲王姓主嫌與王姓傷者，疑有債務糾紛，王嫌發現王男在火鍋店用餐，於是找來4名友人，衝進店內教訓王男。詳細犯案動機，警方已持續釐清中。訊後已先依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌，移送偵辦。

永和警分局表示，事發後市刑大偵五隊、偵六隊、警分局偵查隊及新生派出所等，共組專案小組調查，擴大調閱周邊監視器畫面後，迅速掌握犯嫌車輛，再以車追人。昨天凌晨2時先在林口區查獲涉案的陳姓男子，後續約清晨3時再於永和區，拘捕李姓共犯3人。最後在昨晚7時左右，在淡水區逮捕了王姓主嫌，清查身分竟發現，他竟是涉及8起詐欺案件的通緝犯。但犯嫌供稱，作案刀具已丟棄河堤，只起獲球棒1支。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

中午來開匯／學習國外經驗 吳怡農認為緊急應變中心需常態性開設

展望2026年首季 中信房屋宅調查：房市看漲比例回升

【文章轉載請註明出處】