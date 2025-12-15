衝破新人天花板！帕拉斯站上巨型客機機翼「玩命」嚇壞全場

帕拉斯日前拍攝新歌〈下天堂〉MV。相信音樂提供

數位世代搖滾新樂團帕拉斯（PALLAS）出道後聲勢一路攀升，從最初被形容為「最忙碌的新人」，到話題齊發被封為「最幸運的新人」，如今更被業界看好，成為「最快一飛沖天的新人」代表。隨著首支主打歌〈下天堂〉MV曝光，帕拉斯以超越新人規格的製作與氣勢，迅速吸引樂迷目光。

〈下天堂〉MV 一出手即展現高規格製作，拍攝團隊前進斥資數十億、仍在建設中的遊樂渡假村取景，更拉到一架退役巨型客機實拍。團員們搭乘雲梯登上約五層樓高的機翼完成拍攝，畫面震撼、氣勢磅礡，成功為新世代搖滾定下鮮明形象。

然而帥氣畫面背後，其實暗藏重重挑戰。吉他手小葵私下有懼高症，站上機翼時一度全身冒汗、雙腿發軟，卻仍咬牙完成所有鏡頭，敬業態度讓團員與工作人員一致讚賞，也成為MV最真實、最熱血的瞬間。

事實上，帕拉斯在正式出道前便已迎來「神級加持」。他們受邀演出五月天阿信、周杰倫與F3合作的〈恆星不忘 Forever Forever〉MV，飾演五月天青春時期的重要角色。該作品集結跨世代天王，被譽為年度最具情感張力的重量級 MV，上線後迅速突破千萬點擊，也讓帕拉斯意外成為焦點。

隨著聲量累積，帕拉斯將於16日發行首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》。團員四人風格鮮明，主唱FAMA嗓音爆發力十足，能在傳統與搖滾之間自由切換；吉他手小葵承襲8、90年代吉他英雄精神，以華麗高技巧SOLO成為舞台亮點；貝斯手漢堡穩定中帶著侵略性，撐起全團節奏核心；年僅19歲的鼓手大寶，則以爆裂能量驅動整體聲響，讓樂團宛如失控隕石般向前衝刺。

〈下天堂〉MV拍攝期間歷經烈日、高空與長時間作業，團員不喊苦不喊累。導演也直言，看好他們的音樂潛力與青春能量。隨著作品曝光，帕拉斯行程全面啟動，不僅音樂話題持續發酵，也受到品牌與產業高度關注。接下來，他們將登上台中麗寶樂園「飄遊者音樂祭」，並連趕跨年演出。

