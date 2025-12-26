衝突再起？以色列再遭巴勒斯坦人持刀恐攻 2死1傷

即時中心／林耿郁報導

以色列再度發生疑似巴勒斯坦人發動的連環攻擊事件：一名來自約旦河西岸的巴勒斯坦男子，當地時間26日，先在貝特謝安（Beit She’an）駕車衝撞路人，隨後前往約12公里外的恩哈羅德（Ein Harod）持刀刺傷女子，造成2人死亡、1人受傷，之後嫌犯被另一名平民開槍打傷後制伏，目前送醫治療中。

重燃戰火？延續兩年的加薩戰爭好不容易剛剛停歇，沒想到又傳出巴勒斯坦人攻擊以色列平民的案件。

綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡證實，這起恐攻導致68歲男子希姆松．莫迪凱（Shimshon Mordechai）被撞死、17歲少女阿維夫．馬奧爾（Aviv Maor）遭刺殺身亡，另有一名16歲少年在車禍中受傷。

這名嫌犯隨後在阿富拉（Afula）遭一名平民開槍制伏，目前中度傷勢送醫。以軍初步調查指出，嫌犯為非法滲透進入以色列境內的巴勒斯坦人，來自西岸北部卡巴提亞（Qabatiya），並疑似駕駛雇用他的雇主車輛犯案。

以色列國防部長卡茲，隨即下令軍方對卡巴提亞展開行動，要求以軍「強力且立即」打擊相關恐怖分子與基礎設施；極右派國安部長班吉維爾則呼籲，加速推動「恐怖分子死刑」立法，稱此案顯示相關法案的迫切性。

此事件發生前一天，一名以軍後備役士兵才因影片曝光，駕駛四輪機車衝撞在約旦河西岸路旁祈禱的巴勒斯坦男子，遭到以軍解職、沒收武器。

聯合國指出，近年西岸的以色列定居者，對巴勒斯坦人的攻擊明顯增加。





