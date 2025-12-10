衝突升溫！柬怒斥泰F16戰機「轟炸村莊」 川普證實將致電調停

泰柬邊境近日再爆發衝突，柬埔寨今指控，泰國軍方出動F-16戰機，在邊境村莊投下2枚炸彈，怒斥「侵犯主權」，由於受事態越演越烈，美國總統唐川普證實，他將致電兩國領袖調停衝突。

柬埔寨一輛軍車今駛過街頭。 （圖／美聯社）

《柬中時報》報導，柬埔寨國防部表示，今天上午，泰國軍方多次出動F-16戰機侵犯柬埔寨卜叠棉芷省領空，並在村莊區域投下2枚炸彈。柬方指出，今上午9時45分，泰軍F-16飛越波比市和烏白尊鄉上空；上午9時50分，F-16再次飛越波比市，向斯外傑縣一處村莊投下2枚炸彈，柬方怒斥泰軍「嚴重侵犯柬埔寨主權」。

廣告 廣告

《曼谷郵報》引述泰國陸軍發言人指，軍方多次出動F-16戰機，炸毀位於烏汶府南元縣崇安馬鎮的一家賭場，因為該賭場被用作無人機指揮中心。這名發言人表示，柬埔寨已提升軍隊戒備，鎖定泰國多處打擊目標，包括武里南機場（Buriram Airport, BFV）附近地區，以及素林府普拉薩縣一家醫院附近，該醫院距離邊境僅30公里。

由於事態越演越烈，《路透社》報導，川普（Donald Trump）9日在賓州一場集會上，證實將再度介入調停泰柬衝突，「我很不想說這件事，這場名為柬埔寨、泰國的衝突爆發了，明天我不得不打個電話。」

延伸閱讀

MLB/連續三年吞百敗爛到谷底 白襪終於拿到狀元籤了

WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚

MLB/有代表今井達也和洋基接觸？ 波拉斯巧妙回應