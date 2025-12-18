衝突升溫 金邊指泰軍方轟炸柬埔寨邊境賭場重鎮巴比

（中央社金邊18日綜合外電報導）柬埔寨國防部表示，泰國軍方今天轟炸柬埔寨邊境賭場重鎮巴比（Poipet）。巴比是兩國間重要邊界關卡，在外國勢力呼籲雙方停止再度爆發的邊境衝突之際，局勢再度升溫。

法新社報導，柬埔寨國防部於聲明中說，泰國部隊上午約11時在班提米安夏省（Banteay Meanchey Province）巴比市區投下兩枚炸彈。

柬埔寨內政部發表聲明指出，泰國戰鬥機今天上午在巴比市區投下3枚炸彈。巴比為人氣旺盛的賭場重鎮，吸引眾多泰國賭客前往。

廣告 廣告

聲明中說，這起攻擊造成一座倉庫及其他財產受損，另有兩名平民輕傷。

泰國空軍發言人塔瑪維猜（Jackkrit Thammavichai）表示，這次空襲摧毀了一處用於儲存火箭的「後勤中心」。

他說：「這些設施一直被用來作為軍事用途。」

兩國本月爆發新一輪衝突，據官員表示，已造成泰國至少21人死亡、柬埔寨18人喪生，超過80萬人被迫流離失所。

衝突源自雙方對長達800公里的殖民時期邊界劃分，以及分布於邊界上的多處古寺遺址所產生的領土爭議。

雙方互指對方挑起新一輪戰事，均宣稱是自衛，並互相指責對平民發動攻擊。

泰國16日表示，在柬埔寨關閉巴比邊界關卡後，仍有5000到6000泰國公民受困巴比。

柬埔寨內政部說，封閉邊界是為了「降低平民在持續戰鬥中遭受風險的必要措施」，並補充指出，空中運輸目前仍然是有意離境者的選擇。

柬埔寨內政部16日表示，自7日衝突爆發以來，國內已有至少4座賭場遭到泰國軍方攻擊而受損。（編譯：陳政一）1141218