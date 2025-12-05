衝突持續效力堪慮 川普與「這兩國」簽和平協議

這項和平協議簽署儀式，在舊稱美國和平研究所的「川普和平研究所」進行。

美國總統川普4日在華盛頓召集剛果民主共和國和盧安達總統，簽署和平協議，儘管這兩個飽受戰爭蹂躪的地區，還在繼續戰鬥。（戚海倫報導）

美國總統川普今天在華府接待民主剛果總統齊塞克迪，以及盧安達總統卡加米。川普說，美國同時也和這兩國簽訂關鍵礦產協議。路透社報導，齊塞克迪與卡加米重申了對上個月達成的經濟整合協議，以及六月時由美國斡旋達成的和平協議的承諾。

報導指出，這項簽約，為川普帶來一系列精心策畫的外交勝利，但和當地血腥的局勢形成鮮明對比。華府希望獲得剛果的多種自然資源，並且在全球範圍內，全力對抗中國大陸在關鍵礦產領域的壟斷地位。川普說，我們正結束一場持續幾十年的戰爭，他們花很多時間互相殘殺，現在他們要花很多時間擁抱、牽手，並且像其他國家一樣，在經濟上占美國便宜。

民主剛果東部的戰鬥還在持續，最近當地武裝團體「3月23日運動」（M23）在面對民主剛果部隊時占上風，聯合國表示，M23背後有盧安達撐腰。