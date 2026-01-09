衝突擴大！伊朗反政府示威持續 已知至少22人身亡

即時中心／林耿郁報導

伊朗近日爆發大規模反政府示威，多部網路影片顯示，首都德黑蘭及第二大城馬什哈德等多地，出現大批民眾上街抗議，為多年來規模最大的一波群眾動員。目前示威已持續第12天，並蔓延至全國31省、逾百個城市與城鎮；目前已知有數十人在衝突中不幸喪生。

革命將至？BBC報導，示威者在德黑蘭與馬什哈德和平集會，未遭安全部隊即時驅散。

部分群眾喊出「打倒獨裁者」、「巴勒維（王朝）將回歸」等口號，並呼籲流亡美國的前王儲禮薩．巴勒維（Reza Pahlavi）領導政治轉型。巴勒維稍早呼籲支持者走上街頭，以「團結聲音」展現訴求。

美國人權組織HRANA表示，迄今至少34名示威者及8名安全人員死亡，另有2,270人遭拘押。伊朗人權組織（IHR）則稱死亡人數達45人，其中含8名兒童。伊朗當局通報6名安全人員死亡；BBC波斯語頻道已核實22名死者身份。

全國示威擴散 部分城鎮發生警民衝突

衛星影片、手機畫面與社群影像顯示，德黑蘭北區、巴博爾、伊斯法罕與大不里士等城市均出現群眾集會。在西南部德茲富，畫面顯示安全部隊自市中心朝人群開火，無法確認死傷。庫德與洛爾族群聚居的伊拉姆、克爾曼沙與洛雷斯坦省多城鎮罷市，據稱為海外庫德反對派呼籲的支持行動。

1月7日為本波抗爭最血腥的一日，至少13名示威者死亡。伊朗半官方法斯社通報，3名警員在洛德甘與馬拉德地區，遭示威者「槍擊或刺傷」身亡。





政治壓力升高、網路受限 官方極力冷處理

示威8日晚間擴大後，網路監測組織NetBlocks通報伊朗出現「全國性網路封鎖」，認為政府限制網路，以阻斷通訊與資訊外流；伊朗國家媒體則淡化示威規模，並發布街頭空蕩蕩的畫面，否認有示威活動存在。

伊朗總統裴澤希安（Masoud Pezeshkian）呼籲安全部隊「保持最大克制」，避免對和平示威使用暴力。最高領袖哈米尼日前表示，當局應與抗議者溝通，但「暴亂者」應受到嚴厲處置。

美國總統川普8日警告，若伊朗政府開槍鎮壓示威，美方將「強力回應」；川普表示，以往伊朗在示威中「傾向殺人」，強調已向伊朗傳達警告訊息。

經濟引爆點：貨幣暴跌與通膨

示威最初於12月28日，由德黑蘭商家因里亞爾再度大幅貶值上街抗議而起。里亞爾過去一年跌至新低，通膨突破40%。伊朗經濟長期受核計畫制裁、政府管理不善與腐敗拖累。

不久後，大學生與青年加入抗議，訴求由經濟議題轉向政治議題。

2022、2009後 大規模示威再現

本次示威為伊朗自2022年「瑪莎．艾米尼（Mahsa Amini）」事件後，最大規模運動。當時超過550人遭安全部隊擊斃、兩萬人遭拘留。2009年因總統選舉爭議爆發的「綠色運動」則動員數百萬城市民眾，最終遭強力鎮壓。

這個古老的波斯國家，是否將迎來新的政治局面？國際都在高度關注。





