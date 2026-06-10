衝突擴大！伊朗稱襲擊美軍駐約旦基地 科威特也遭攻擊

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國陸軍1架阿帕契(Apache)直升機9日遭伊朗擊落後，美國中央司令部稱已對伊朗進行空襲反制。伊朗革命衛隊今(10)日表示，襲擊了美軍駐紮的約旦穆瓦法克薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)。

根據《衛報》報導，伊朗革命衛隊在聲明中稱，伊朗用遠程飛彈襲擊穆瓦法克薩爾提空軍基地並摧毀4個主要目標，其中包括該基地的F-35戰鬥機機庫和指揮控制中心。

伊朗革命衛隊警告，伊朗已做好準備對美國任何進一步的襲擊做出果斷且毀滅性的回應。

廣告 廣告

若伊朗向約旦發射飛彈事件被證實，那這可能是自美伊達成的停火協議生效後，伊朗首次對約旦發動攻擊。

另外科威特陸軍總司令部宣布，防空系統目前正依照已核准的作戰程序攔截敵方空中目標。伊朗革命衛隊稱，已將目標對準科威特的阿里薩利姆空軍基地(Ali Al Salem air base)，該基地據信也駐紮一些美軍。

【看原文連結】

更多自由時報報導

反擊！阿帕契直升機被擊落 美軍「自衛性打擊」空襲伊朗

中東和平有望浮現？ 川普稱談判進入最後階段

美伊衝突升溫！ 伊朗稱襲擊駐巴林美軍第五艦隊

阿帕契被擊落後......伊朗外長喊話美軍：「很危險」快撤出荷姆茲

