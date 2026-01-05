衝突熱區法制化恐餓死犬貓？野保：可補救失靈制度

聯盟呼籲，目前全台約有十四萬隻遊蕩犬，相關交通事故、農損、人身攻擊與野生動物受害事件仍持續發生，唯有透過衝突熱區法制化，用更負責任的方式，降低人與動物共同承擔的風險。（本報系資料照）

近日，綠委張雅琳提出《動物保護法》修法版本，針對遊蕩動物治理提出系統性調整，卻遭部分團體以「衝突熱區等同餓死犬貓」的說法痛批，對此野保團體認為，該修法版本是目前立法院少數同時涵蓋源頭管理、末端管理與衝突管理的完整制度設計，正面回應長期被忽視、卻持續惡化的遊蕩動物問題。

為野生動物而走行動聯盟指出，在源頭管理上，該法案強化繁殖業者責任、寵物登記制度，並提高棄養行為的處罰強度，減少新的遊蕩動物流入環境；末端管理上，法案也納入對私人收容所與狗園的管理機制，否則過去這些場域長期處於監管灰色地帶，未登記、未絕育、繁殖失控的情況屢見不鮮，反而可能成為遊蕩動物擴散的隱形源頭。

聯盟強調，「衝突熱區法制化」是除了等待源頭管理逐步發酵，也必須正視當前已經發生、且持續累積的衝突風險，而在現行制度下，缺乏明確法源、管理工具與政策目標，使地方政府即便掌握衝突事實，仍難以介入餵食行為或移除高風險遊蕩動物，制度形同空轉。

聯盟補充，在高衝突區域持續餵食，往往會造成遊蕩犬貓族群集中、數量上升、活動範圍擴大，不僅提高交通事故、人身攻擊與農損風險，也會讓犬貓長期暴露於疾病、衝突與不穩定的生存環境中，直到重大事故的發生。

聯盟呼籲，目前全台約有十四萬隻遊蕩犬，相關交通事故、農損、人身攻擊與野生動物受害事件仍持續發生，唯有透過衝突熱區法制化，用更負責任的方式，才能降低人與動物共同承擔的風險，若將此制度抹黑為「餓死犬貓」，完全背離其降低風險、減少傷害的設計初衷。

