衝突畫面曝！騎士擦撞老夫婦竟亂拳痛毆 男大生勇救也掛彩：怕放任會出人命

高雄一對老夫婦在行人專用道，遭騎電動自行車的馬姓男子擦撞，馬男竟在口角衝突中，爆打其中的林姓老翁。（翻攝畫面）

高雄市楠梓區30日發生騎士毆打年邁老翁的案件，據了解，70歲的林姓老翁和妻子當時走在行人專用道散步，遭55歲的馬姓男子騎乘電動自行車擦撞，雙方爆發口角，馬男竟失控予以痛毆，正好有一名21歲簡姓大學生路過，見義勇為上前攔阻，成功將馬男壓制在地，交由警方處理。簡姓大學生今（1日）受訪表示，他擔心放任不管，可能老翁會出事，因此上前相救，衝突也造成自己臉、手都有受傷。

這起案件發生在上個月30日，當日下午4時許，70歲的林姓老翁和妻子外出散步，走在惠民街往楠梓新路方向的行人專用道，55歲的馬姓男子騎乘電動自行車經過，與老翁發生擦撞，雙方為此起口角，馬男竟朝對方臉部出拳一陣狂毆，老翁的妻子見狀想拉人，反而也遭到波及。

剛好一名21歲簡姓大學生經過，緊急上前協助，雖然遭馬男持安全帽攻擊，他仍奮不顧身還擊，最後成功將馬男壓制在地，並交由趕來的警消人員處理。警方訊後依傷害罪嫌將馬姓男子移送橋頭地檢署偵辦。

簡姓大男生見義勇為，將動粗的馬姓男子壓制在地，交由趕來的警消人員處理。（翻攝畫面）

簡姓大學生事後在社群平台敘述衝突經過，也說自己也有受傷，還自行就醫付了1萬7千元醫療費用，直言「高雄怪人是真的很多，做好事的代價也是真的很重。」他今日更出面受訪表示，當下看到老翁被爆打翁，擔心放任不管恐會出事，因此上前相救。他說，後續有關心老翁傷勢，除了頭暈，還好沒有大礙。

