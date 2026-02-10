衝立院搜高金！主任檢察官曾揚嶺曾「抓捕張文」 破這案獲「公務員奧斯卡」

北檢主任檢察官曾揚嶺（左）今早帶隊到高金素梅立院辦公室搜索。李政龍攝



7連霸無黨籍立委高金素梅今（2/10）早遭檢調搜索，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺被媒體捕捉到，親自率領專案小組抵達立法院，對高金素梅的國會辦公室執行搜索。曾揚嶺在檢察界可說是「戰功彪炳」，曾因偵破「台版柬埔寨案」獲頒公務人員傑出貢獻獎，去年底爆發張文案時，檢察長第一時間指派曾揚嶺指揮偵辦，他也率隊直奔中山商圈試圖逮人，案發後只花28天就釐清案情。

國民黨立委羅智強今早臉書發文，披露高金素梅遭檢調搜索，消息曝光震撼政壇。曾揚嶺、調查局國安站主任楊任之稍早抵達高金素梅位於立法院的辦公室，執行搜索約談行動，至於理由部分，北檢僅證實是有關詐領助理費，涉嫌違反《貪污治罪條例》，至於案情是否涉及國安法，目前還無法證實。

立委高金素梅今日因涉貪遭搜索。資料照。李政龍攝

司法官第47期畢業的曾揚嶺，過去曾在士林地檢署主任檢察官，因為偵破台版柬埔寨詐騙案，成功救出58名被害人，還查獲詐團首腦到案有功，而獲頒有「公務員奧斯卡獎」之稱的「公務人員傑出貢獻獎」，連總統賴清德都盛讚「他是打詐的最佳示範」。

調任北檢主任檢察官後，曾揚嶺依然戰績彪炳，陸續偵破ACE垃圾幣詐騙案、全台首宗投放廣告詐騙案。

張文案發後，曾揚嶺曾與專案小組重回現場勘驗。資料照。廖瑞祥攝

去年底發生震驚社會的張文案，北檢檢察長王俊力立即指派曾揚嶺與檢察官黃冠中指揮偵辦。當時，台北車站首先傳出遭煙霧彈攻擊，曾揚嶺和專案小組迅速抵達現場察看情況，突然又傳出中山商圈遭攻擊的消息，一夥人趕緊搭車直奔中山，遇到塞車還下車改用跑的，可惜在曾揚嶺抵達誠品南西店2樓時，張文就已從頂樓跳下。

事後，曾揚嶺和專案小組在張文已死的情況下，只花28天就調閱3000多台監視器、訪查百餘名證人，破解手機筆電梳理數位證據，釐清死因、金流和有無共犯。

曾揚嶺和專案小組只花28天就釐清張文案案情，他上個月也在記者會上說明檢警偵辦結果。資料照。李政龍攝

