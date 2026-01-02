衝莊家班麻油雞10分店加料倒不明粉末！ 3嫌遭收押

江嫌朝店家湯鍋灑砂糖，後續被淡水警方逮捕。（圖／翻攝畫面）





知名麻油雞連鎖店「莊家班麻油雞」雙北地區共10間分店，去年跨年當天，遭3名嫌犯朝湯底丟撒芥末粉、砂糖等不明粉末，新北市警方獲報後，迅速逮捕謝姓、江姓、李姓嫌犯到案，3嫌對於犯行避重就輕，藉口稱遭女網友放鳥、小孩吃壞肚子等語，但警方查扣手機時，卻發現均已設置為原廠設定，懷疑幕後有主使者，詢後依恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦，而新北地檢署複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，「莊家班麻油雞」雙北地區的其中10間分店，跨年當天遭人在鍋內倒入芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼，新北地檢署獲報後，指派打擊民生犯罪專組顏韻庭檢察官指揮偵辦，由中和、蘆洲、淡水分局查獲21歲謝姓、22歲江姓、25歲李姓犯嫌到案。

李嫌朝店家湯鍋灑砂糖，後續被中和警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

3嫌落網後對於犯行均避重就輕，其中一嫌宣稱與女網友約在店內吃飯卻遭放鳥，另一嫌更辯稱，是小孩子到店內用餐吃壞肚子才會報復，但經查確發現該嫌未婚也未育有子女，吃壞肚子一說不攻自破，更特別的是3嫌的手機都已恢復原廠設置，且犯案手法雷同，明顯是同集團所為，檢警也將擴大追查幕後有無主使者，釐清犯案動機。

而3嫌被移送新北地檢署複訊時，檢方認為3嫌涉犯恐嚇危害安全、毀損以及組織犯罪條例等罪嫌犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

新北地檢署指出，時值歲末年初，又逢公眾安全事件頻傳，檢察官維護民眾安全的工作全年無休，對於造成人心恐慌、危害治安重大案件，必將嚴查速辦，讓民眾吃得安全、過得安心。

謝嫌朝店家湯鍋灑砂糖，後續被蘆洲警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

