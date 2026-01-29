衝著海鯤號？殲-16等19共機伴共艦出海 國防部批假借「聯合戰備警巡」擾台

中共解放軍的殲-16戰機（下）、空警-200空中預警機（上）編隊飛行資料照。路透社



國防部今（29）日表示，自1529時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。而此時剛好是台灣自製潛艦海鯤號出海測試的時間，外界研判具針對性。

由於中共解放軍今天發動大批海空機艦侵擾台海周邊的時機點，正巧是今天上午海軍在左營基地桃子園海灘與近岸海域執行反登陸打擊演練，也是在台灣IDS潛艦國造首艘原型艦海鯤號出海首度執行潛航測試的時間約3小時之後，研判中共解放軍的「灰帶襲擾」針對性極強。

對於中共解放軍在台海周邊出動大批機艦侵擾，國防部晚間表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

