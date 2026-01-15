《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款

舒子晨（左起）、Albee、陳為民、潘若迪、巫苡萱、籃籃、曾國城、徐乃麟、張文綺、徐凱希、馬力歐、林逸欣、張棋惠、陳隨意錄《天才衝衝衝》。華視提供



徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」

在經典單元「記憶Tempo」中，主持人隊手握1張「交換位置卡」，正當大家討論怎麼使用時，籃籃當著陳為民的面提議，認為潘若迪記性太好，應該和陳為民交換位置，站在中間的陳為民忍不住抗議：「欸不好意思，我人還在現場好不好！」讓全場笑噴。

廣告 廣告

遊戲中，陳隨意的「台灣國語」也意外成為地雷，他將「割韭菜」說成「ㄍㄡ韭菜」，下一棒的籃籃誤以為他講台語，跟著用台語作答而失誤，崩潰大喊：「陳隨意不也講台語嗎？」他立刻澄清：「我說國語啊！」全場笑成一團。

製作單位1000集特別企劃驚喜祭出加碼挑戰「特製地獄料理」，現場藝人紛紛挑戰，讓現場瞬間慘叫連連，但徐乃麟吃了一口後竟大讚「好好吃」；反觀舒子晨在品嚐後露出極度嫌棄的表情吐槽：「這有抹布的味道！」《天才衝衝衝》明晚（1╱17）10點華視播出。

更多太報報導

莊凱勛10年婚「還在熱情階段」 張詩盈換3任老公認愛碎念

施文彬酸許志豪求婚炒新聞 「看到喜帖才算數」

玄彬怒嗆鄭雨盛「蠢豬」 鬥毆來真的