《衝衝衝》迎1000集里程碑！徐乃麟拋「上船玩遊戲」 籃籃驚曝恐怖懲罰

四季線上／陳軒泓 報導

由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃主持的《天才衝衝衝》（9日）盛大錄製最新第 1000 集特別企劃，為慶祝難得的里程碑，節目特別邀請陳為民、潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨等眾多藝人來賓一同共襄盛舉，大家發揮創意挑戰裝扮成古今中外名人到場祝賀。

曾國城（左）、徐乃麟開心參與千集歡慶儀式（圖／華視提供）

主持人曾國城難掩興奮，直言非常幸運能主持到跨世代長青節目，徐乃麟則笑說，沒想到竟已過了20年，他透露常跟身邊朋友分享：「這是我多年來最快樂、最喜歡的節目！」。他也打趣表示主持群從最初四人擴編到如今六人，「再加下去就不用邀來賓了！」，而加入節目11年的張文綺則回憶，當年和巫苡萱同期進團隊時壓力極大，她感謝公司給予機會發揮，讓大家能看到更多不一樣的自己，甚至還能因節目發展副業，讓現場頓時哄堂大笑。

主持群巫苡萱（左起）、籃籃、曾國城、徐乃麟、張文綺、徐凱希（圖／華視提供）

被問到未來是否有驚喜企劃安排時，徐乃麟更興奮提議：「不然我們包一艘遊艇，讓觀眾和我們一起上船玩遊戲！」一旁的籃籃立刻開玩笑問：「那輸的人要不要被丟下船？」笑翻全場。籃籃到了後期才加入主持陣容，她談到能參與 1000 集別具意義，「能在這個環境中向前輩們和製作人學習，是很幸福的事。」

