「衝進我家喊豪」？黃山料爆陳玉珍追愛往事
[NOWNEWS今日新聞] 作家黃山料因其獨特文風蟬聯暢銷榜多年，YouTuber「多米多羅」近日拍片評論他的書籍內容，引發社群熱議。隨著討論延燒，有網友翻出黃山料2019年底曾撰寫的一篇舊文，內容提及國民黨立委陳玉珍年輕時的一段感情往事，他小時候曾看見陳玉珍「莽撞衝進我家，一般吞完高粱後的勇猛，大喊著『豪、豪、豪』，她深愛的男人，小豪。讓兒時的我，初見愛情。」，內容之浪漫，如今又在社群上瘋傳，網友也打趣回應：「大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」、「他那篇文筆比自己的書好」。
爆料陳玉珍年輕時跑到他家敲門求愛、假裝昏倒
黃山料的發文可追溯至2019年12月，當時陳玉珍因隨黨團赴外交部抗議，過程中手部遭夾傷送醫，引發輿論關注，而同樣出身金門的黃山料在臉書發文表示，自己從小就認識陳玉珍，並回憶年少時曾目睹陳玉珍前往他家，對其叔叔表達感情的情景，他提到：「陳玉珍曾憑著那位無框眼鏡，談吐斯文，經常幫我修電腦的叔叔，我也喜歡叔叔，因為他任意著我們這些小孩。」。
黃山料在文中描述，陳玉珍當年情緒激動，曾在他家門外哭喊、敲門，甚至疑似假裝昏倒的舉動，只為見到心儀對象一面。他也在文中暗嘲陳玉珍「真的很擅長表演，20年過去，已然出師」等語評論，稱每當看到陳玉珍的競選旗幟，就會想起這段童年記憶，他說：「長大後，當我明白愛情後，我才明瞭，當你愛著一個不愛自己的人，若你對他直覺，纏著不放，造成對方的困擾，此時此刻，你該知道，其實『你愛的是自己』，您永不是對方。在愛裡自私的人，只想著自己好不好受，而忽略了自己正在讓對方難受。」
當時文中寫道：「成長的過程，看見路邊插上了印有陳玉珍險險的競選旗幟，她每一次選舉都順利落幕，她勝利的消息年年不絕於耳，而我依然會想起那位滿臉漲紅，猛力敲打我家大門，聲聲念念渴望等得愛人，執念於達到目標的陳玉珍。她為愛情奮力一搏的樣子，20年後的今天猶存。」
陳玉珍曾回應：這樣評論往事太傷人
不過，這番發言也讓陳玉珍當時不滿回嗆，這類「文青式發言」她也能寫得更好，只是自己更重視他人隱私。她也提到，「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。」
在 Threads 查看
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
陳玉珍聞「封殺令」跳腳了！莊瑞雄轟莫名其妙：偏要去促統論壇
民進黨拍板鄭朝方選新竹縣長？媒體人喊：選舉不是選爽的
蔣萬安又上演殷瑋答！站一旁像路人甲？沈伯洋批：別一直拿擋箭牌
其他人也在看
17歲黃仁勳靠這招追到老婆！超狂「學霸追愛密技」：保證妳這科拿全A
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期登上南韓人氣節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得與妻子洛麗（Lori Mills）及一雙兒女同台亮相。在這場備受矚目的訪談中，黃仁勳不僅分享了經營科技帝國的觀點，更罕見地揭露了他與妻子長達 40 年的甜蜜愛情史，以及他令人莞爾的極簡生活哲學，展現出與以往公眾形象截然不同的親民與深情。
TPBL》5年3500萬合約到期面臨抉擇 高國豪鬆口想旅外：日本B.LEAGUE是理想舞台
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與球隊的5年、3500萬合約將於本季結束後到期，近期頻頻傳出可能挑戰海外聯賽
民進黨為何緊咬殷瑋？他解析藍營打沈伯洋有相同戰法：綠營策略沒多高深
近期台北市長蔣萬安被指在議會答詢和受訪時，需要北市研考會主委殷瑋提供即時講稿，引發討論。對此，國民黨台北市議員參選人賴苡任在網路節目《52直播間》中表示，民進黨鎖定殷瑋展開攻勢，想顯示蔣萬安的無能，如同賴苡任鎖定民進黨立委吳思瑤，襯托出民進黨台北市長參選人沈伯洋一竅不通，民進黨此舉反而讓殷瑋賺到聲量。賴苡任說明，此次台北市長選戰民進黨的策略很明確，就是讓吳思......
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
軍公教溢扣退休金少退2年 陳昭姿批扭曲法律：民進黨不想幹就自行解釋？
立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，但退多少溢扣退休金卻成為焦點。民眾黨立委陳昭姿於臉書發文指出，銓敘部8、9日陸續發出公文，只願意補發2025年12月28至2026年7月31日差額，自行扭曲法律，不願補發2024年與2025年溢扣的退休金差額。銓敘部可以這樣扭曲法律嗎？民進黨可以想幹就幹，不想幹就自行解釋？有多少人直接享受經濟成長紅利？陳昭姿：......
CPI數據+科技股走低！費半跌328點 台指期夜盤暫跌270點
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上科技股拋售潮未解及美國5月消費者物價指數（CPI）公布，四大指數盤中仍跌，截稿前，費城半導體指數跌328.54點，台指期夜盤則跌270點。
揭淡江大橋疏失遭網軍猛攻28天 台派網紅嘆：陳世凱恐重演「一屍五命敗票王」
淡江大橋通車後爭議不斷，先是機車道寬度備受質疑，後又有擋風牆螺絲竟能被徒手擰下，交通部更多次槓上質疑施工完整度或安全性的網紅與團體。揭開淡江大橋議題的網紅「火花羅」表示，事後他和友人遭受連續28日網軍攻擊，他自認是台派，也沒有針對任何政黨，甚至事前他還曾傳訊提醒民進黨幹部此事，「本來不會鬧大的事情，就是給你們鬧大，然後搞到現在大家都知道，5月12日是（交通......
美股還能做多嗎？陳鳳馨細數費城半導體指數暴跌5大兇手 預言下一波走勢
費城半導體指數5日重挫10.3%，創下2020年3月以來單日最大跌幅，引發全球投資人高度關注。對此，資深媒體人陳鳳馨在網路節目《東南西北龍鳳配》中指出，造成此次美股大幅修正的原因包括：美國就業數據亮麗引發升息疑慮、博通財報不如預期、科技巨頭開始印股票募資、三大IPO即將上市，以及美股產生窄頻效應。這一波修正並非多頭結束，而是短期擠槓桿的過程。陳鳳馨：人工智......
江怡臻退選議員瞄準2028立委？ 媒體人揭真相
國民黨新北市議員江怡臻宣布不再角逐連任後，政壇關注其下一步規畫。國民黨新北市長參選人李四川10日首度鬆口表示，將主動邀請江怡臻談談，若有意願，歡迎加入競選團隊。媒體人朱凱翔直言，江怡臻曾分出選票讓藍營多上1席，現在尊重她的規劃，未來未必不選立委，但跟蘇巧慧補選完全無關。
遭徐巧芯影射綠營側翼！黃暐瀚提三點反擊了
[NOWNEWS今日新聞]立委徐巧芯因不滿護照「RepublicofChina」字太小難以辨識，提案凍結外交部領事事務局的事務費100萬元，媒體人黃暐瀚則表態支持現行護照設計，徐巧芯痛批黃暐瀚「真的很...
日職》戶鄉翔征王者歸來！狂燒134球14K完封生涯代表作
讀賣巨人強投戶鄉翔征經歷去年的低潮後，今年從二軍出發重新調整，10日先發面對凌晨剛換帥的東北樂天金鷲，繳出9局14K無失分，燃燒134球以7比0完封對手，帶領讀賣巨人拿下本季最長6連勝（8連不敗），並且首度獨居央聯龍頭。
川普對伊朗發出強硬警告：若未達成和平協議將發動猛烈攻擊
美國總統川普於週三在白宮向媒體表示，若無法與伊朗達成最終和平協議，美國將對其發動「非常猛烈」的攻擊。川普強調，美軍已準備好恢復轟炸行動，並重申希望達成一份具有實質意義且有效的協議。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
不給李四川面子！中藥公會理事長喊挺蘇巧慧
新北市長之戰，藍綠砲火不斷！兩名參選人蘇巧慧跟李四川，10日都出席中藥公會活動，李四川被拱跟蘇巧慧坐一起，李四川連忙婉拒，互動略顯尷尬。
民進黨徵召鄭朝方參選新竹縣長 與徐欣瑩二度對壘決勝負
經過長達半年多的深思，竹北市長鄭朝方終於點頭接受民進黨中央徵召參選新竹縣長。鄭朝方10日晚間在臉書發文強調，感謝竹北市民的支持，三年多市長任期也堅信，把事做對大家會懂會看見。如果新竹縣民授權，有信心新
《莫離》開播惹議！編劇控1年心血遭撤換 轟白鹿：妳憑什麼
大陸人氣女星白鹿主演的新劇《莫離》9日才剛開播，沒想到隔天就爆出劇本爭議。編劇蒙淇淇10日在社群平台發文開嗆，指控劇組在開機前夕疑似因演員擁有過大話語權，臨時撤換整個編劇團隊。她更直接點名白鹿，質疑其在業內擁有特殊地位，認為創作者權益因此遭到漠視。相關話題迅速衝上熱搜，引發大批網友熱議。
台股跌完又漲戲碼重演？美國CPI開獎「夜盤瞬間翻紅」 專家：就等川普TACO了
美國勞工統計局今（10）日公布5月消費者物價指數（CPI），年增率4.2%，創下2023年4月以來最大漲幅，但仍符合市場預期，也讓台股夜盤瞬間翻漲。對此，財經作家狄驤指出，市場先喘口氣，「剩下就是看川普何時TACO，以及市場順利消化AI鬼故事。」美國5月CPI年增4.2%，重返4字頭，年增率超過4月的3.8%，創下逾3年來的新高；另外，剔除食品和能源的核心C......
台股「殺無赦」主因曝！專家揭週四是關鍵 看好這檔有望重返榮耀
台股10日遭遇沉重賣壓襲擊，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點。市場普遍將下跌原因歸咎於美國將公布消費者物價指數（CPI），然永誠國際投顧分析師李蜀芳直言，10日出現「殺無赦」行情，「不需為下跌找理由」，因CPI將公布是早就知道的事，下跌在於台股近期籌碼面出現問題、資金過度集中與投機，導致多殺多連鎖效應爆發，明（11日）將會是關鍵。
48歲黃曉明考上博士班！ 去年落榜「推掉大量戲約」閉關一年終於上岸
現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...