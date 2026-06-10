「衝進我家喊豪」？黃山料爆陳玉珍追愛往事

▲暢銷作家黃山料2019年曾爆料國民黨立委陳玉珍年輕時的追愛往事。（圖／翻攝自黃山料臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 作家黃山料因其獨特文風蟬聯暢銷榜多年，YouTuber「多米多羅」近日拍片評論他的書籍內容，引發社群熱議。隨著討論延燒，有網友翻出黃山料2019年底曾撰寫的一篇舊文，內容提及國民黨立委陳玉珍年輕時的一段感情往事，他小時候曾看見陳玉珍「莽撞衝進我家，一般吞完高粱後的勇猛，大喊著『豪、豪、豪』，她深愛的男人，小豪。讓兒時的我，初見愛情。」，內容之浪漫，如今又在社群上瘋傳，網友也打趣回應：「大概是黃山料一生中寫過最有料的東西了」、「他那篇文筆比自己的書好」。

廣告 廣告

爆料陳玉珍年輕時跑到他家敲門求愛、假裝昏倒

黃山料的發文可追溯至2019年12月，當時陳玉珍因隨黨團赴外交部抗議，過程中手部遭夾傷送醫，引發輿論關注，而同樣出身金門的黃山料在臉書發文表示，自己從小就認識陳玉珍，並回憶年少時曾目睹陳玉珍前往他家，對其叔叔表達感情的情景，他提到：「陳玉珍曾憑著那位無框眼鏡，談吐斯文，經常幫我修電腦的叔叔，我也喜歡叔叔，因為他任意著我們這些小孩。」。

黃山料在文中描述，陳玉珍當年情緒激動，曾在他家門外哭喊、敲門，甚至疑似假裝昏倒的舉動，只為見到心儀對象一面。他也在文中暗嘲陳玉珍「真的很擅長表演，20年過去，已然出師」等語評論，稱每當看到陳玉珍的競選旗幟，就會想起這段童年記憶，他說：「長大後，當我明白愛情後，我才明瞭，當你愛著一個不愛自己的人，若你對他直覺，纏著不放，造成對方的困擾，此時此刻，你該知道，其實『你愛的是自己』，您永不是對方。在愛裡自私的人，只想著自己好不好受，而忽略了自己正在讓對方難受。」

當時文中寫道：「成長的過程，看見路邊插上了印有陳玉珍險險的競選旗幟，她每一次選舉都順利落幕，她勝利的消息年年不絕於耳，而我依然會想起那位滿臉漲紅，猛力敲打我家大門，聲聲念念渴望等得愛人，執念於達到目標的陳玉珍。她為愛情奮力一搏的樣子，20年後的今天猶存。」

陳玉珍曾回應：這樣評論往事太傷人

不過，這番發言也讓陳玉珍當時不滿回嗆，這類「文青式發言」她也能寫得更好，只是自己更重視他人隱私。她也提到，「我跟以前男朋友的愛恨情仇，不是讓你在網路上公開評論用的，請尊重我的過去。不否認我曾經愛錯了人，但是我從來沒有演過戲，你這樣講就太傷人。」

在 Threads 查看

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

陳玉珍聞「封殺令」跳腳了！莊瑞雄轟莫名其妙：偏要去促統論壇

民進黨拍板鄭朝方選新竹縣長？媒體人喊：選舉不是選爽的

蔣萬安又上演殷瑋答！站一旁像路人甲？沈伯洋批：別一直拿擋箭牌