衝阿里山「揮五星旗」挑釁！移民署要出手了

▲綠委林俊憲辦公室接獲檢舉，有一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗。（圖／翻攝自林俊憲臉書）

[NOWnews今日新聞] 中國對台軍事與政治恫嚇力道持續升高，不僅頻頻以武力演訓、法律戰施壓台灣，甚至片面宣稱「懲戒台獨」，對我國立委、軍人發布通緝，統戰與滲透手段也愈發張狂。未料，近日竟有中國籍旅客在台灣觀光景點阿里山，公然揮舞五星旗並上傳至抖音，當中更放話挑釁，引發輿論譁然。民進黨立委林俊憲已立即通報相關單位，請移民署未來對其管制入境。

林俊憲表示，其辦公室於今（27）日上午接獲民眾檢舉，有一名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，還以「這一抹中國紅，將會插滿台灣省阿里山」為標題，進行挑釁。林俊憲指出，他已第一時間通報主管機關，並要求移民署依規審視該名旅客是否涉及「違背對等尊嚴原則之不當行為」，研議對其未來入境進行管制。

廣告 廣告

林俊憲強調，台灣是一個開放、多元、自由的社會，言論與思想自由受到高度保障，即便有人持有共產主義立場，只要不觸法，法律仍予以保障；然而，自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

談及近年台灣在國際社會的能見度持續提升，林俊憲表示，正是因為台灣堅守民主、自由與多元價值，讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路；他也直言，守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是大家共同的責任，在這點上絕不會退讓。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

一句「台灣101」燒成公關災難！蔣萬安神吐槽11字 秒酸爆卓榮泰

被抓包！黃國昌軍購條例「悄刪這1處」 她傻眼：給中共留後門

15%飆到25%！川普用關稅教訓韓國 學者示警：這一刀砍給台灣看