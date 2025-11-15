衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天

日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。除提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起實彈射擊演習3天。

陸發航行警告，黃海11/17起實彈射擊3天。（圖／翻攝大陸海事局官網）

據《央視軍事》引述大陸海事局消息，該航行警告發布於12日17時許，稱「雲航警83/25，黃海中部，自11月17日至11月19日，每日0000-2400時在34-08.00N120-18.00E,34-08.00N120-27.00E,34-04.00N120-31.00E,33-58.00N120-31.00E,33-55.00N120-26.20E連線區域諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入」。

據悉，該演習區域接近中韓專屬經濟區（EEZ）重疊海域，對南韓、日本及駐韓駐日美軍構成潛在壓力，或引發各方關切。解放軍最近一次黃海實彈演習，為今年8月15日至23日，地點是在黃海南部，同樣由鹽城海事局公告禁航區域。

中日兩國此次外交摩擦起於高市早苗於7日在日本眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」且對方動用武力，日本可能依據安全保障法制，將情勢認定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論被視為日本首相首度明確表態挺台，引發中方強烈不滿。

日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。（資料照／美聯社）

大陸駐日使館、外交部、國台辦、國防部、官媒連日來輪番重話砲轟，要求日方「勿在台灣問題玩火」，示警「膽敢阻撓中國的統一大業，都是癡心妄想、螳螂當車，注定失敗」，甚至直接評批其言論是「腦子被驢踢了」。除發動輿論戰外，大陸外交部13日深夜召見日本駐陸大使，提出強烈交涉並要求收回發言；隔天14日更提醒大陸公民近期暫勿前往日本。

