衝高志願役編現比 特戰航特憲兵前進最大軍品展MOA秀實戰裝備

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，民眾體驗空射刺針飛彈訓練蛋重量。廖瑞祥攝



民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，今天在展出第二天，為了衝高國軍志願役「編現比」，包括陸軍航空特戰、海軍陸戰隊、憲兵等單位，在會場現場擺出規模最大的國軍聯合招募暨裝備展區，展出突擊車、機槍、特種傘具，地獄火飛彈、刺針飛彈訓練彈等實戰裝備，全力招募志願役士官兵入營，並且讓民眾體驗阿帕契攻擊直升機飛行頭盔等裝備，增進全民國防意識。

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，小朋友體驗穿戴阿帕契直昇機頭盔。廖瑞祥攝

台灣一年一度最大型軍品戶外展覽MOA 2025，從本週五（11/28）起一連三天在台北世貿舉行。國軍為了衝高「編現比」、全力招募志願役士官兵入營，在會場現場擺出規模最大的國軍聯合招募暨裝備展區成。

廣告 廣告

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，特戰隊突擊車。廖瑞祥攝

在國軍招募專區中，展出內容包含特戰突擊車、輕型武器、地獄火反裝甲飛彈、刺針防空飛彈模型，以及憲兵刑鑑工具等裝備還有可供民眾穿戴體驗的飛行頭盔與救生背心。國軍平安透過各單位官兵解說，讓民眾快速理解志願役官兵核心任務，達到招募的目的、與促進全民國防觀念。

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，日前國防新創科技公司安杜里爾（Anduril Industries）創辦人拉奇日前展示「鷹眼單兵戰鬥系統」的智能戰鬥頭盔，接續美國陸軍的「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）。廖瑞祥攝

日前引發軍武迷熱烈討論的「鷹眼智能戰鬥頭盔」，台灣「洞見未來科技」的研發團隊推出的IVAS（「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）也不落人後，在展場展示實體，引起參觀者圍觀。

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，日前國防新創科技公司安杜里爾（Anduril Industries）創辦人拉奇日前展示「鷹眼單兵戰鬥系統」的智能戰鬥頭盔，接續美國陸軍的「整合式視覺增強系統」（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）。廖瑞祥攝

由於之前國防新創科技公司安杜里爾（Anduril Industries）創辦人拉奇曾親自戴上「鷹眼單兵戰鬥系統」的智能戰鬥頭盔，就是接續美國陸軍的「整合式視覺增強系統」（IVAS）」，對此，洞見未來科技表示，該公司推出的IVAS性能不亞於「鷹眼」單兵戰鬥系統頭盔，「洞見未來科技」的IVAS同樣可整合熱顯像/夜視影像，並且分享來自無人機偵蒐戰場的資訊等功能，提供地面部隊士兵「超級感知能力」，價格也有競爭力，目前正在爭取國軍部隊採購。

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，台灣軍事裝備廠商「洞見未來科技」在展場獲得圍觀的高科技戰術產品之一，該公司同時也展出可遙控小口徑武器反無人機的射控系統（FCS），能由士兵頭盔遙控鎖定無人機「硬殺」將其擊落。廖瑞祥攝

而在玩具槍展部分，展場匯集臺灣、美國、日本、西班牙等超過百家海內外業者，展品包含高擬真玩具槍、戰術配件、瞄具以及各式戶外與生存遊戲裝備，種類齊全。

民間年度最大軍品戶外展「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」，憲兵紅隼反裝甲火箭。廖瑞祥攝

今年MOA特展為期3日，規劃超過200個攤位，邀請巍嘉國際（VFC）、利成科技（LCT）、洞見未來科技等指標品牌參展，展示內容橫跨射擊模擬體驗、玩具槍新品展示、生存遊戲裝備、戶外用品及軍事周邊販售，並特別邀請陸軍特戰指揮部、航空601旅、憲兵指揮部等單位設攤，透過多元裝備陳展，官兵與民眾親切互動，不只是介紹單位任務，更提供裝備體驗。包括對於希望成為飛行員的民眾，也可以現場由醫官全方位視力測驗機來完成測驗，發掘自己潛力，更能夠拉近軍民距離。

更多太報報導

中共機艦連2天大舉擾台 轟-6等12共機伴共艦「遠海長航」

國軍加薪不「普加」聚焦高風險艱難任務 無人機部隊增列戰鬥加給

下一步就是潛航測試！ 台船：海鯤潛艦完成浮航測試