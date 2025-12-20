衝「拳願」記者會稱未成年被性侵 孫生氣哭：妳要65萬，我給了

【緯來新聞網】網紅孫生今年5月爆發性騷風波，事業嚴重受創，今（20日）出席「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，與對手秋偉頻嗆聲，雙方人馬爆發衝突。最戲劇化的是，有位自稱是被孫生性侵的女人突高舉「我是受害者」牌子，然後衝上台指控對方「我未成年時，約我去旅館」，孫生直接傻言：「不是和解了嗎！妳還跟我要65萬元！」受訪時還氣哭。

孫生氣哭。（圖／記者王人傑攝）

孫生與秋偉在台上互嗆火藥味愈來愈濃厚，突然有位舉著「我是受害者」的女子突從座席走上台，指著孫生：「在我未成年時，以拍攝的名義約我去旅館！」讓本來就吵吵鬧鬧的場面變得更一團亂。



不過這看起來不是set好，孫生一臉蛤？疑似被暗算，瞬間暴氣喊：「對！妳那時候未成年，不是和解了嗎！妳還跟我要65萬元，不是給了嗎？god damn！」坐在台下的孫生經紀人Jerry忍不住情緒，也跟著衝上台，直指秋偉及主辦方：「65萬元是不是給了、和解了，他們根本是設局給我們跳！」

此女自稱被孫生冒犯。（圖／娛樂中心攝）

事後，孫生接受媒體訪問，承認的確在那女生未成年有約對方，但堅稱自己絕對不會強迫別人、都是雙方合意性交，「趁我心智最脆弱的時候跟我要錢，多年前的事，在我今年2月被爆打屁股的時候，開始一大隊莫須有的東西，很多女生開始攻擊我」。



完全沒想到今天如此慘，孫生講得激動痛哭：「說我開車性侵她們！我根本沒有車，檢察官因為我跟未成年怎麼樣，起訴我、我進去（關）沒有問題，但是沒有的事情，我再講『我絕對不會強迫任何一個人』，夠直接，這樣你們滿意了嗎？」



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★

