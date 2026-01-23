「衣啟飛翔創客基地」學員李建曄世界洋服競賽奪金

勇奪國際金手指大獎的衣啟飛翔學員李建曄，進總統府接受表揚。（圖/記者黃溎芬翻攝）

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】台灣服裝工藝閃耀國際！勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」，培育服裝人才李建曄憑藉精湛的西服縫製技術，在韓國釜山舉行的「第40屆世界洋服同業聯盟大會」，勇奪金手指組金牌大獎；日前獲邀進總統府接受副總統蕭美琴接見表揚，這不僅肯定他個人職人精神，更向世界證明台灣服裝產業的深厚底蘊。

115年「工業平車機台操作及認證」課程開放報名。（圖/記者黃溎芬翻攝）

「衣啟飛翔創客基地」以培育服裝專業人才、促進就業與創業發展為宗旨，結合業界領頭羊與實務經驗豐富的師資陣容，規劃多元培訓課程，協助學員強化專業技能、接軌產業需求。甫獲世界洋服大賽金牌的李建曄，職人之路並非一蹴可幾，他原是訂製西服業門市人員，因懷抱西服職人的夢想，於111年參加基地舉辦的「手工西服產業體驗營」，接受講師陳和平（格蘭訂製西服負責人）教學指導，逐步奠定技術基礎。結訓後，在基地的媒合下順利轉職西服製作，歷經實務淬鍊，經報名參加世界洋服大賽金手指項目，一舉拿下金牌，獲得國際級肯定，李建曄特別感謝「衣啟飛翔創客基地」能協助他實現成為西服職人的夢想。

衣啟飛翔創客基地開辦實體技術培訓課程與趨勢講座，提供全面的職能服務。（圖/記者黃溎芬翻攝）

桃竹苗分署長賴家仁表示，「衣啟飛翔創客基地」成立9年以來，會員人數突破 3,500人，為提供更全面的職能服務，今年基地也將服務範疇由服裝擴大至時尚產業領域，除定期開辦實體技術培訓課程與趨勢等實體講座，還邀請彩妝、美甲及袋包等職人拍攝線上數位教材，目前YouTube頻道累積逾百支影片，透過實體課程與線上學習的雙軌機制，讓學習不受時空限制；在設備資源方面，基地近期也引進專業厚布平車，支援袋包與皮革工藝課程，提升學員實作能力；此外，每年辦理「原創服裝大賞」，提供創作者展演舞台與市場推廣的機會；115年最新課程「2026 時尚關鍵趨勢解析」講座及「工業平車機台操作及認證」，相關資訊及教學影片，可至「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁或YouTube 頻道查詢，或電洽 03-533-5055。

