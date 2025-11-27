衣服含螢光劑會危害健康嗎？專家解析可遷移與不可遷移螢光劑風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

在日常生活中，許多人喜歡穿白色或鮮豔衣物，甚至偏好能增亮、潔白的衣料，然而這些衣服可能添加了「螢光劑」。穿著時在暗夜中發亮，看似有趣，但你是否知道這些螢光劑對健康是否安全呢？本文將解析螢光劑種類、可能風險，以及避免直接接觸的方式。

衣服發亮，螢光劑種類解析

穿了添加螢光劑的衣服在暗夜中，就像是一隻大螢火蟲。在過去，消費者多不以為意，但現代生活中毒物無所不在，讓人不禁思考：「會發亮的貼身衣服，會不會有健康風險？」

廣告 廣告

螢光劑可分為兩種：

不可遷移性螢光劑：不會因清洗或摩擦溶出，殘留在皮膚的機率低，相對安全。

可遷移性螢光劑：可能在摩擦或清洗過程中溶出，接觸皮膚後存在健康風險。

日常生活中螢光劑的使用現況

目前國內僅規範紙尿褲（成人與嬰幼兒皆適用）不得使用螢光劑，但其他白色或鮮豔花色衣物，以及強調潔白增艷效果的洗衣清潔劑中，仍常見螢光劑蹤影。

雖然現有研究尚未證實螢光劑會對人體造成明確毒性，但對於嬰幼兒、皮膚敏感者或對化學成分特別在意的消費者，仍有潛在風險，建議應謹慎選擇。

如何降低螢光劑接觸風險

對於螢光劑安全性有疑慮或皮膚敏感的人，可採取以下方式：

選擇標示「無螢光劑」的衣物或洗衣清潔劑。

將新衣物先清洗多次，再穿著。

避免嬰幼兒直接接觸含螢光劑的衣物或貼身用品。

對皮膚易敏感者，可選擇天然或有機材質衣物。

螢光劑雖然讓衣物增亮、看起來潔白，但仍可能對敏感族群帶來健康疑慮。了解螢光劑種類與使用狀況，並採取簡單防護措施，能讓日常穿著既美觀又安心。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·15萬顆芬普尼雞蛋流入市場！為何雞蛋常溫賣、回家卻要冷藏？ 專家揭真相

·「洗選蛋vs.散裝蛋」哪種比較安全？專家揭關鍵差異 這1種料理前務必先洗