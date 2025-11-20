衣服換季洗錯就毀了 家事達人教3訣竅 放到明年還是白的

換季收衣服，最煩惱的就是下次拿出來時，出現泛黃或異味，日本家事達人平島利恵指出，看起來已經洗淨的衣服，仍可能會因看不見的皮脂與汗水氧化而形成黃斑，因此深入纖維徹底洗除很重要，她分享衣物換季收納前必須掌握的3個原則，包括一定要洗過再收納、吸過汗的衣物用溫水洗、黃斑或異味明顯的衣物用「浸泡洗」，明年再打開衣櫃時，不會再因衣服泛黃而忍痛丟棄，仍然潔白。

根據日媒《grape》報導，日本家事達人、洗衣劑公司社長平島利恵指出，衣服會出現黃斑，是因「看不見的污漬」氧化了，皮脂不易溶於水，若未完全洗淨就會殘留在纖維中，隨著時間逐漸氧化，漸漸形成黃斑或污漬，夏季的衣服經常吸收大量汗水與皮脂，污漬更容易殘留，因此在換季收納前，將污漬徹底清洗乾淨相當重要。

平島利恵歸納3個必須掌握的清洗原則，衣服再也不會因為泛黃或出現污漬而忍痛丟棄。

1.一定要洗過再收納

就算只穿了一下子，也一定要先洗乾淨再收起，否則來年再拿出，就會發現汗水和皮脂氧化成黃斑。

2.吸過汗的衣物用溫水洗

許多人習慣用冷水洗衣，但其實用40°C左右的溫水洗滌，去除皮脂油污的效果更佳，溫水能活化洗劑中的酵素，更好地分解皮脂，這和餐具油污用溫水清洗，更容易洗淨的原理相同。

3.黃斑或異味明顯的衣物用「浸泡洗」

把鹼性粉末洗衣劑放入溫水中充分溶解，衣物浸泡30分鐘至1小時後，再放入洗衣機清洗，這樣做不僅能去除黃斑，也能徹底去掉纖維深層的異味。

衣物拿出後 要先洗再穿

除了收納前要做好清潔，換季時從衣櫃拿出的衣物，也要先洗過後再穿，因為長時間收納的衣物，可能會附著灰塵或收納異味，先清洗才能放心享受秋冬穿搭。

