衣服摸起來「冰冰的」是沒乾？專家揭真相：被騙了 用這1洗衣劑更易出現

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少人都有這樣的經驗：明明洗好的衣服看起來已經乾了，但在摺疊或穿上的瞬間，卻感覺還帶著一絲冰涼與沉重感。清潔與洗衣專家おかみ指出，這並非衣物沒乾，而是「布料內部水分殘留不均」所造成的觸感差異。

為什麼衣服會「看起來乾了，摸起來卻冷」？

おかみ表示，這種微妙的不適感，常出現在日常家事的某個瞬間，例如收衣時手突然停住、覺得重量怪怪的，其實都是布料內部仍留有濕氣的訊號。

不論是戶外晾曬或室內曬衣，衣物通常會先從表面開始乾燥，但袖口、腋下、縫線或布料重疊處，因為空氣流通較差，乾燥速度會比較慢。如果衣架間距太近、衣物貼牆或貼窗簾，甚至因天氣變化提早收衣，都可能導致局部水分殘留。這些微小的乾燥落差，正是造成「乾了卻冰冰的」主要原因。

廣告 廣告

纖維內部的水分 才是關鍵

おかみ指出，衣服表面乾燥並不代表內部完全無水分。當纖維深層仍殘留少量濕氣，遇到氣溫下降或濕度較高的環境時，衣物會更容易帶走體溫，產生冰涼感。尤其在秋冬交替時，外氣溫度變化劇烈，布料內外的溫差會更明顯，讓人一摸就覺得「怎麼還冷冷的？」

此外，柔軟精的使用方式也會影響纖維結構，有時反而讓衣物更容易「留住水分」。

材質、厚度、天氣都會影響「冷感」

不同材質的衣物，殘留水分的方式也不同：

•棉質：吸水力強，厚重部位更容易留濕

•聚酯纖維：表面快乾，但縫線或摺疊處仍可能冷

•厚衣物：內部乾燥慢，冷感更明顯

再加上濕度、風向、室內暖氣分布等因素，同一件衣服在不同環境下，乾燥狀況也會有所差異。

只要幾個小動作，就能改善冷感

おかみ建議，不必增加家事負擔，也能改善衣物的冰涼感：

• 晾曬時拉開間距：讓空氣更流通

•厚衣換位置：讓重點部位多接觸風

•收衣前輕抖一次：幫助內部濕氣釋放

•風扇對準縫線吹：加速內部乾燥

如果時間允許，也可針對袖口、腋下再多晾幾分鐘，就能有效降低冷感。

衣服的「小違和感」 其實是在提醒你生活節奏

「衣服乾了卻冰冷」不是洗衣失敗，而是日常環境、動線與氣候共同造成的結果。おかみ指出，這些小細節正好提醒我們：生活的舒適感，往往藏在不起眼的地方。

只要稍微調整晾衣方式與收衣習慣，就能讓每天穿上的衣服更乾爽、也更安心。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·洗衣精「這成分」恐害你紅疹、發癢！醫示警 別再被香味騙了

·冬天外套、帽T難曬乾？專家授「1晾法」乾超快 網實測大讚：真的有用