衣服收納一年為何變黃？專家授3招：明年依然白拋拋

衣物突然出現惱人黃漬怎麼辦？日本洗衣研究家指出，衣物內殘留的汗水與皮脂經過時間氧化所致，最好在換季收納前把髒污洗淨，不然隔年可能面臨衣物報銷的慘劇。

衣物突然出現惱人黃漬怎麼辦？ 日本洗衣研究家分享3步驟清除污垢。 （示意圖／Photo AC）

日本媒體《grape》報導，日本洗衣研究家平島利惠指出，這些看似突然冒出的黃漬，實際上是衣物內殘留的汗水與皮脂經過時間氧化所致，若未被完全清除，便會殘留在纖維深處。這些污垢長時間存放後會開始氧化，形成肉眼可見的黃斑，就像切開的蘋果放久會變褐色一樣。

平島利惠特別提醒，夏季衣物因吸收大量汗水，更容易累積這些肉眼不可見的污垢。因此她建議，最好在換季收納前把髒污洗淨，她也提出三大關鍵步驟：首先，所有穿過的衣物無論穿著時間長短，都必須清洗後才能收納；其次，吸滿汗水的上衣建議使用約40℃溫水清洗，這能提升洗劑效果，讓皮脂更容易被帶走；第三，若衣物已出現黃漬或異味，可先以溫水加入鹼性粉末洗劑浸泡30分鐘至1小時，再以洗衣機正常程序清洗，有效去除深層污垢，讓收納的衣服明年拿出來穿時仍保持潔白。

