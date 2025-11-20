衣服放一年就發黃？做錯1事全毀 專家教3招「明年拿出來還是白的」

記者李育道／台北報導

衣櫃換季時，許多人把夏季衣物拿出來才發現，原本乾淨的T恤、襯衫竟冒出黃漬或神祕斑點。對此，日本洗衣研究家平島利惠提醒，這些看似「突然出現」的黃漬，其實源自於衣物內殘留的汗水與皮脂氧化，若未在收納前徹底洗淨，隔年就可能面臨衣物報銷的窘境。

平島利惠在日媒《grape》說明，汗水與皮脂大多透明，剛洗完時看起來乾淨，但皮脂不易溶於水，若未被完全去除，就會殘留在纖維深處。這些汙垢長時間放置後開始氧化，便會形成明顯的黃斑，就像蘋果切面放久會變褐色一樣，尤其夏季衣物吸汗量大，更容易累積看不見的汙垢。

她指出，避免換季「黃漬悲劇」的關鍵，是在收納前做好「最後一洗」。她提出三大重點：首先，只要穿過就一定要洗，不論穿多久都不能直接收起；其次，吸滿汗的上衣建議以約40℃溫水清洗，可讓洗劑效果提升、皮脂更易被帶走；第三，若衣物已出現黃漬或異味，可先以溫水加入鹼性粉末洗劑浸泡30分鐘至1小時，再以洗衣機正常程序清潔，就能有效去除深層汙垢。

此外，她也提醒民眾，換季時別只顧「收衣服」，長期放在衣櫃的秋冬衣物在穿上前，也應進行一次「出庫洗」。由於衣物可能吸附灰塵、收納味或環境氣味，先清洗一次能讓穿著時更舒適，也避免敏感族群引發不適。

平島利惠最後呼籲，黃漬並非突然產生，而是汗水與皮脂悄悄殘留的結果。只要養成「收納前確實洗淨」的習慣，就能讓心愛衣物明年依舊保持潔白如新。

