衣服晾不乾別怕！「1撇步」網實測都說讚

近日受到冷氣團影響，各地氣溫明顯下降也能感受到空氣潮濕，不少人會準備厚重衣物、拿出電熱毯、暖暖包、暖爐來保暖身體，部分民眾也會把除濕機放在室內來除濕白天沒乾的衣服。日本日用品公司「花王」日前在社群X分享「1種」曬衣法能加快衣服變乾的速度，貼文曝光後不少網友實測都表示「相當實用」。





許多民眾都會將衣褲自然垂掛晾乾，不過在濕冷冬天恐會遇到「曬不乾」的問題。（圖／翻攝畫面）





冬季來臨加上潮濕氣候、空氣不流通，衣服經常出現「曬不乾」的問題，不少民眾會開窗增加通風，或嘗試使用「電風扇、除濕機、烘衣機」等家電輔助。日本知名日用品公司「花王」在社群X分享「1招」關於晾衣服的實用方法，稱作「倒萬歲晾衣法」，這種方法是將衣物分開並讓厚重部位攤開，再用夾子夾住下襬讓帽子和袖子自然垂下，加強內部通風。

「倒萬歲晾衣法」將衣物倒掛曬乾，可讓空氣更流通，加速乾燥。（圖／翻攝自X）





此外，也有民眾提供其他實用方法像是「拱形晾法」將長短衣物交錯掛，長衣在外、短衣在內呈拱形，確保衣物間有一拳頭距離讓空氣流通、「毛巾按壓法」洗後用乾毛巾鋪在衣服上捲起來用力擰，或將乾毛巾放進脫水機吸走多餘水分，或是用其他「電暖器輔助」對著難乾處、衣物內部吹乾。

