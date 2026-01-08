衣服曬不乾有霉味？又沒烘衣機 家事達人揭「3招」超快乾

記者鄭玉如／台北報導

最近低溫來襲、水氣增多，容易有衣服曬不乾的狀況。家事達人陳映如分享3招「急救乾衣小撇步」，例如嘗試「翻面曬」，口袋或內層外露，有助於濕氣更快散出，或是使用「寬版衣架」，上衣、外套用寬衣架撐開後，讓空氣更流通，加快曬乾的速度。

陳映如先前在臉書粉專提到，天氣又濕又冷，厚重的外套和牛仔褲很難晾乾，對此分享自身的「急救乾衣小撇步」，包括「翻面曬」，讓口袋或內層外露，幫助濕氣更快散出；再者「使用寬版衣架」，上衣、外套用寬衣架撐開，讓空氣更流通。

至於褲子，則是採用「立體晾法」，可以用環形衣架掛成「立體狀」，加速乾燥。若衣服曬不乾，又沒有乾衣機，衣物可放在室內，用「除濕機搭配電風扇」，乾得更快。如果只剩一小部分潮濕，可以用熨斗「乾燙」補強，但切記不要開蒸氣，以免越熨越濕。

