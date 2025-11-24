衣服曬不乾？台酒生技易洗樂洗衣精搞定難題

▲濕冷天氣衣服老是曬不乾？台酒生技易洗樂洗衣精抗菌防蟎，一瓶搞定冬季洗衣難題。（圖／台酒生技提供）

[NOWnews今日新聞] 氣溫逐漸轉涼、天氣陰晴不定，又到了讓人最頭痛的濕冷季節，曬衣永遠曬不乾，空氣中瀰漫的潮氣更讓衣服散發出惱人的悶味。偏偏換季時厚棉被、毛毯與夏季衣物輪番上陣，沒洗又怕塵蟎孳生，洗了又乾不了，光想到就讓人心累。尤其家中成員多、每日衣物量大時，洗衣更是考驗體力與耐心。這時候，一瓶能同時兼顧潔淨、抗菌、防蟎與低敏特性的洗衣精，無疑成為家庭救星。

台酒生技推出的「易洗樂抗菌防蟎洗衣精」，以99%高抗菌力對抗衣物上容易滋生的細菌與過敏源，低泡好沖洗設計能快速去除泡沫，不僅清潔力強，也減少洗滌時的水量與時間浪費。即使天氣濕冷也能維持潔淨清新，讓全家穿上衣物時都能感受乾爽與好心情。

產品以「啤酒花＋柑橘精華」雙效植萃配方打造抗菌雙因子，細緻綿密的泡沫能包覆髒污，清水沖洗後迅速崩解，減少殘留與悶味困擾，對於忙碌的雙薪家庭或育兒爸媽來說，省水又省時。

對敏感肌或有小孩的家庭而言，洗劑安全更是關鍵。易洗樂抗菌防蟎洗衣精經SGS及紡織綜合研究所多項專業檢驗，不含螢光劑、漂白劑、三氯沙、環境荷爾蒙壬基酚化學成分，並能有效抑制衣物上常見的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌與綠膿桿菌達99%以上，同時降低塵蟎過敏源滋生，通過美國FDA認證實驗室低敏驗證，配方溫和不刺激，全家衣物一瓶搞定。洗後衣物恢復蓬鬆手感，散發淡雅柑橘香氣，收納更安心，穿上更清爽舒適。

冬季常見的另一困擾，是洗劑泡泡過多導致久沖不淨，不僅耗水耗時，還容易留下濕氣與異味。易洗樂抗菌防蟎洗衣精的低泡設計徹底解決這項煩惱，洗完好沖、省時又清新，洗衣變得輕鬆許多。台酒生技表示，產品還取得歐盟無添加一星、美國USDA綠色產品與台灣環保標章三重認證，配方可快速分解(生物分解度>95%)、降低對環境的負擔，兼顧潔淨力與環保理念，用得更安心。

過去一到冬天，潮濕陰冷的天氣常讓人對洗衣充滿壓力；現在有了易洗樂抗菌防蟎洗衣精，換季洗衣反而成為療癒的生活儀式。從清潔力、抗菌防蟎力到清新香氣，每一項表現都令人滿意。只要一瓶就能洗淨全家衣物，穿上乾淨柔軟、散發自然清香的衣服，在濕冷天氣中也能維持清爽與愉悅。濕冷冬天不可避免，但洗衣的困擾可以交給台酒生技易洗樂抗菌防蟎洗衣精，讓幸福從每一次洗衣開始。

