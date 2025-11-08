衣服曬窗邊反而更慢乾？日專家曝室內晾衣秘訣

生活中心／綜合報導



下雨天或濕氣重的季節，許多人習慣把衣服晾在室內，不過卻常遇到乾不透、甚至散發一股悶味的問題。日本居家清潔顧問おかみ提醒，問題其實不在洗劑或天氣，而是「晾的地方選錯了」。她指出，只要掌握空氣流通與濕度管理，就能讓室內晾衣更快乾、更乾淨。日本節目《ZIP！》也曾邀請「洗衣三兄弟」（洗濯ブラザーズ）示範雨季晾衣法，強調濕衣服若5小時內沒乾，就容易滋生「莫拉氏菌」，導致洗完還有臭味。這種細菌最愛高溫潮濕的環境，尤其衣服若沾上人體皮脂又晾太久，就成了細菌的天堂。





洗衣三兄弟指出窗邊雖看似有風，其實外面的濕氣反而會倒灌進室內。（示意圖／民視新聞）

許多人以為靠窗邊晾會更通風、更快乾，但專家明確指出「這是錯誤觀念」。洗衣三兄弟解釋，窗邊雖看似有風，其實外面的濕氣反而會倒灌進室內，使空氣不流通、衣服更難乾。おかみ也提醒，靠近窗戶的角落往往是「死氣區」，風流容易被擋住，結果出現「上乾下濕」或「只乾一邊」的情況。她建議改在空氣能自由循環的地方，例如客廳中央或浴室裡開著換氣扇的位置。浴室雖小，但配合除濕機、循環扇，能迅速排出濕氣，乾衣速度反而更快。

專家指出室內曬衣配合除濕機有效加快乾的時間。（ 示意圖／民視新聞）

專家還強調晾衣時「風的通道」最重要。可以用電風扇從衣物下方往上吹，讓氣流穿過布料，加速蒸發。同時要注意衣服離地高度與間距，越靠近地板、牆角越難乾，建議每件衣服間至少保留一個拳頭的距離。おかみ提醒，別貪方便掛滿整排衣架，反而阻斷空氣流動。只要換個位置、改變風向，就能讓晾衣時間大幅縮短，也不再聞到那股「沒曬乾」的臭味。

