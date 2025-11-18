衣服沾到油別直接用水洗！專家曝「１招」10秒就去漬，網友實測驚呆：超神奇

衣物油漬長期以來困擾著許多民眾，特別是在廚房烹飪或用餐時不慎滴落的油脂或醬料，往往讓人束手無策，第一時間會選擇用水清洗，然而有專家指出這是錯誤的做法。一位擁有豐富服裝業經驗的專業人士分享了一項令人驚艷的去漬秘訣，僅需使用家中常見的嬰兒爽身粉，就能在短短數秒內徹底清除衣物上的油漬，這項創新方法不僅快速有效，更重要的是全程無需使用任何水分。

衣服油漬怎麼洗

一位在服裝業工作超過20年的女子馬卡諾（Christina Marcano）在Instagram上發布影片，分享這項獨特的去漬技巧。馬卡諾表示，過去在工廠工作期間，由於縫紉機需要潤滑油運作，員工的衣服經常會不小心沾到油漬。當時工廠傳授了一招快速去漬的方法，只需要在油漬處撒上嬰兒爽身粉，輕輕搓揉直到粉末完全消失，油漬就會跟著徹底去除。

10秒去漬效果驚人

從馬卡諾分享的影片可以清楚看到，她在衣服的油漬處撒上適量的嬰兒爽身粉，接著用衣角輕輕搓揉，整個過程大約只需要10秒左右的時間，油漬就完全消失不見。最令人驚訝的是，這個方法全程完全不需要使用任何水分，既環保又實用。

乾洗髮粉、小蘇打粉能去油

這項去漬技巧在網路上引起討論，許多網友看到影片後都直呼「神奇」，並立即嘗試這個方法。針對家中沒有嬰兒爽身粉的情況，網友們也提供了多種替代方案。有網友推薦表示，如果沒有嬰兒爽身粉，乾洗髮粉的效果同樣出色，能夠達到相同的去漬效果。此外，也有網友建議使用小蘇打粉或一般麵粉作為替代品，這些常見的廚房用品同樣具備吸附油脂的特性。

衣服沾到油別直接用水洗

衣物沾到油漬後，許多人的第一反應是立即用水清洗，但這其實是錯誤的做法！《台塑生醫官方商城》網站提醒，由於油水不相容的物理特性，直接用水清洗反而會讓油脂更深入衣物纖維中，增加清潔的難度，正確的處理方式如下：

１. 先用紙巾、廚房紙巾或乾淨的布料，輕輕吸附掉衣物表面的油脂，避免用力擦拭造成油漬擴散。

２. 在油漬處塗抹適量的洗碗精，用手指或軟毛牙刷輕輕搓開，讓清潔劑充分接觸油脂，然後靜置10至15分鐘，分解油脂。

３. 最後以溫水沖洗衣物上的油漬區域，如果仍有殘留的污漬，可以重複前述步驟多次，直到油漬完全清除為止。

▲小蘇打粉具有去漬功能。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

